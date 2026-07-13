"Вряд ли их уже будет больше". Биолог о том, почему на Алтае в этом году так мало комаров

По словам Людмилы Комаровой, от укусов нас спасает не только погода, но и старания городских служб

13 июля 2026, 06:15, ИА Амител

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Летом 2026 года Алтайский край страдает от комаров гораздо меньше, чем обычно. Конечно, на отдельных территориях кровососущих хватает, но в целом их количество несравнимо меньше того, к которому жители привыкли. Это подтвердила биолог, профессор Людмила Комарова, которая много лет изучает насекомых данного вида.

По ее словам, от укусов в этот раз нас спасает погода. Но не только она: благодаря усилиям спецслужб в городах "кровососов" вообще практически нет.

Испугались жары

Жара, которая стояла в Алтайском крае в течение всей первой половины лета, создала невыносимые условия для размножения комаров, пояснила специалист. От высокой температуры прежде всего страдают самки — главные "виновники" комариных нашествий.

«В некоторых местах в Алтайском крае, в частности в Бийске, на открытых участках температура доходила до +38...+39 градусов. В таких условиях самки комаров, которые должны откладывать яйца, становятся неактивными. А яйца, которые они все же отложили, плавают на поверхности воды. Она тоже нагревается настолько, что это не способствует развитию личинок. Совокупность этих условий и привела к тому, что комаров в этом году гораздо меньше», — пояснила ученый.Конечно, совсем без комаров не обходится. В крае есть отдельные территории, где местные жители столкнулись с полчищами насекомых. К примеру, в начале июня сильно страдал Егорьевский район. По словам биолога, виной всему — особенности местной природы.

«Это лесостепная зона, где очень много кустарников и заболоченных мест. Много тени, где нет такой жары, как на открытых пространствах. Поэтому там много не только комаров, но и мокрецов, мошек, слепней. В общем, это комфортные условия для всего гнуса», — отметила Комарова.Тем не менее, если взять всю территорию региона целиком, популяция комаров в этом году очень мала по сравнению с предыдущими сезонами.

Кстати, такая ситуация дала другой "побочный" эффект — рыбы в Алтайском крае стало больше.

«Замедляются процессы созревания личинок, они дольше остаются на поверхности воды. Это корм для рыб, поэтому их количество увеличилось. Вот и сложилось, что и рыбаки довольны, и остальным комфортно — почти не кусают», — добавила профессор.

Бийск и Барнаул подготовились

В Барнауле и Бийске комаров и вовсе практически нет — горожанам не приходится махать вокруг себя ветками и "обливаться" репеллентами. Здесь роль сыграла не только жара, но и усилия городских служб, подчеркнула энтомолог.

«Точно знаю, что были потрачены серьезные деньги как в Барнауле, так и в Бийске. Начиная с ранней весны протравливали территории, особенно посещаемые людьми: скверы, парки, бульвары. Поэтому комары в городах и не летают — даже мух особо не видно», — объяснила Комарова.Она напомнила, что в советскую эпоху такая борьба с кровососущими насекомыми была привычным делом. И вот теперь работу в этом направлении вновь усиливают.

«В советское время не жалели денег, все важные территории, где бывают люди, обрабатывали. Даже с самолетов опыляли — кукурузники летали. Потом это куда-то ушло. И вот уже второй год территории усиленно обрабатывают», — сказала эксперт.

Нашествия, скорее всего, уже не будет

Количество комаров, вероятнее всего, этим летом так и останется небольшим. Условий и предпосылок для внезапного нашествия нет, считает Людмила Комарова.

«Комары же не появляются из ничего. Обычно самцы роятся в районе пяти-шести часов, самки влетают в этот рой и увлекают мужских особей за собой. А сейчас никаких роев нет. Следовательно, и оплодотвориться самкам негде. Да и дождей нет: если они проходят, то вода моментально испаряется», — подчеркнула профессор.Так что у большинства жителей Алтайского края есть все шансы прожить без комариных укусов и вторую половину лета.