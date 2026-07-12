Очередь за бензином может стать уважительной причиной опоздания на работу

При этом работодатель вправе запросить документы, подтверждающие причину задержки

12 июля 2026, 19:18, ИА Амител

Женщина, опоздание, увольнение / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Длинные очереди на автозаправках могут быть признаны уважительной причиной опоздания на работу, если они возникли из-за чрезвычайной ситуации. Об этом ТАСС сообщили в департаменте коммуникаций Федерации независимых профсоюзов России.

В ведомстве пояснили, что к уважительным причинам опоздания обычно относят экстренное обращение за медицинской помощью, форс-мажорные обстоятельства, стихийные бедствия, а также исполнение государственных обязанностей.

По мнению специалистов, под эту категорию могут подпадать и многокилометровые очереди на АЗС, отмена рейсов общественного транспорта и другие чрезвычайные ситуации. При этом работодатель вправе запросить документы, подтверждающие причину задержки.

В Федерации независимых профсоюзов России рекомендуют как можно быстрее предупредить руководителя о возможном опоздании и сообщить, с чем оно связано.

Если работодатель не сочтет объяснения достаточными, сотрудник может обратиться за поддержкой в профсоюзную организацию, представив доказательства того, что задержка произошла по независящим от него обстоятельствам. Это, как отмечают в ФНПР, поможет избежать дисциплинарного взыскания.