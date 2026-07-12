Очередь за бензином может стать уважительной причиной опоздания на работу
При этом работодатель вправе запросить документы, подтверждающие причину задержки
12 июля 2026, 19:18, ИА Амител
Длинные очереди на автозаправках могут быть признаны уважительной причиной опоздания на работу, если они возникли из-за чрезвычайной ситуации. Об этом ТАСС сообщили в департаменте коммуникаций Федерации независимых профсоюзов России.
В ведомстве пояснили, что к уважительным причинам опоздания обычно относят экстренное обращение за медицинской помощью, форс-мажорные обстоятельства, стихийные бедствия, а также исполнение государственных обязанностей.
По мнению специалистов, под эту категорию могут подпадать и многокилометровые очереди на АЗС, отмена рейсов общественного транспорта и другие чрезвычайные ситуации. При этом работодатель вправе запросить документы, подтверждающие причину задержки.
В Федерации независимых профсоюзов России рекомендуют как можно быстрее предупредить руководителя о возможном опоздании и сообщить, с чем оно связано.
Если работодатель не сочтет объяснения достаточными, сотрудник может обратиться за поддержкой в профсоюзную организацию, представив доказательства того, что задержка произошла по независящим от него обстоятельствам. Это, как отмечают в ФНПР, поможет избежать дисциплинарного взыскания.
20:11:11 12-07-2026
действительно...
ведь общественный транспорт, каршеринг и такси отменили !!!
И теперь только пешком !!!
09:31:03 13-07-2026
Шинник (20:11:11 12-07-2026) действительно...ведь общественный транспорт, каршеринг и... Тупость несусветная. Ну залезь уже сейчас в транспорт в час пик не на конечной в спальном районе. Уже как кильки едут. Хотя работодателю то как обычно проблемы негров не волнуют. Каршеринг, конечно, 40 минут минимум мне добираться до работы, даже на самом дешевом по 10 р минута, это уже 400 р и это в одну сторону. Туда обратно - 800 р и это в день. На 20 рабочих дней - 16 т.р. На такси примерно та же история. Ты компенсируешь мне эти траты, а, умник ?
10:44:44 13-07-2026
Гость (09:31:03 13-07-2026) Тупость несусветная. Ну залезь уже сейчас в транспорт в час ... Пешком, велоспед. Сколько километров до работы? Если 6, то идти час. На велосипеде 20 минут.
17:39:20 13-07-2026
Пузырек (10:44:44 13-07-2026) Пешком, велоспед. Сколько километров до работы? Если 6, то и... 15 км до работы, ты готов пройти пешком или на велосипеде ? Особенно зимой или хотя бы осенью в слякоть и дождь. Слился сразу, ага ?
12:21:28 13-07-2026
Гость (09:31:03 13-07-2026) Тупость несусветная. Ну залезь уже сейчас в транспорт в час ... Тебе, умник, никто ничего компенсировать не будет, лезь в автобус и едь на нём.
17:40:13 13-07-2026
Гость (12:21:28 13-07-2026) Тебе, умник, никто ничего компенсировать не будет, лезь в ав... Слился, ну дак ты способен только на бесполезную болтовню
12:08:06 13-07-2026
Шинник (20:11:11 12-07-2026) действительно...ведь общественный транспорт, каршеринг и... а в каршергинговый автомобиль как бензин нальется?
12:18:37 13-07-2026
Гость (12:08:06 13-07-2026) а в каршергинговый автомобиль как бензин нальется?... На автобусе едьте
17:42:03 13-07-2026
Гость (12:08:06 13-07-2026) а в каршергинговый автомобиль как бензин нальется?... Он входит в стоимость каршеринга, но если в баке меньше 12% то надо машину заправлять самому арендатору за счет компании каршеринга, а как сейчас это делается с такими проблемами с бензином - вообще непонятно
07:50:04 13-07-2026
Справку на заправке выпишут?
08:16:07 13-07-2026
Гость (07:50:04 13-07-2026) Справку на заправке выпишут?... Образец установлен законодательно?
08:18:34 13-07-2026
Пусть ночью заправляются. А если в офисе все на машинах и приедут к 10 ти утра?
09:26:54 13-07-2026
Гость (08:18:34 13-07-2026) Пусть ночью заправляются. А если в офисе все на машинах и пр... Конечно, ночью заправляться, днем работать. А спать и жить то вообще когда ? Тупость полная ...
12:23:44 13-07-2026
Гость (09:26:54 13-07-2026) Конечно, ночью заправляться, днем работать. А спать и жить то вообще когда У верблюда два горба потому что жизнь - борьба.
Думаю надо с каждой заправки сделать пожертвование 5 литров бензина на куда-нибудь патриотичное.
10:08:12 13-07-2026
Гость (08:18:34 13-07-2026) Пусть ночью заправляются. А если в офисе все на машинах и пр... В офисе никто не пострадает, а вот если в операционную врач к обеду прикатит, отстояв в очереди на жаре несколько часов?
10:46:16 13-07-2026
Гость (08:18:34 13-07-2026) Пусть ночью заправляются. А если в офисе все на машинах и пр... Про ночные заправки актуально было неделю назад. Сейчас и в 3 утра очереди. И действительно, днем работаешь, а ночью в очереди стоишь
12:20:44 13-07-2026
Пузырек (10:46:16 13-07-2026) Про ночные заправки ...днем работаешь, а ночью в очереди стоишь... Это ещё хорошо что ситуация на контроле у Администрации. А прикинь что бы было если бы они не контролировали что ты днём работаешь а ночью в очереди стоишь? Было бы ужас что! И как раньше без контроля за 5 минут все машины заправлялись без очередей вообще непонятно.