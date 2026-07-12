В России предлагают лишать лицензий за спекуляцию на ценах продуктов
Важно разграничить спекуляцию и законную предпринимательскую деятельность, а также избежать рисков для добросовестных участников рынка
12 июля 2026, 20:07, ИА Амител
Минсельхоз и Роспотребнадзор должны рассмотреть возможность отзыва лицензий у поставщиков, искусственно завышающих цены на экспортируемые продукты, заявил независимый эксперт продуктового рынка Александр Анфиногенов в интервью "Абзацу".
По его словам, сельскохозяйственные товары, такие как морковь, пшеница и картофель, экспортируемые Россией, не должны подвергаться влиянию мировых цен. Попытки использовать внешние факторы для увеличения доходов должны приводить к лишению компаний лицензий. Анфиногенов отметил, что принятие соответствующего закона сможет решить эту проблему.
«Когда растут цены на какао, мы понимаем причину — его бобы у нас не производятся. То же самое происходит с кофе. Однако мировые цены на пшеницу, морковь, подсолнечное масло и картофель внутри страны не должны повышаться. Россия является одним из крупнейших мировых экспортеров пшеницы. Если производители захотят увеличить свои доходы за счет искусственного повышения цен на экспорт, Минсельхоз и Роспотребнадзор должны быть решительными и ввести временный запрет на лицензии, например, на год», — пояснил эксперт.
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21:39:26 12-07-2026
внутри страны не должны повышаться - ? Как реагировать на повышение цен по электроэнергии, ЖКХ и т.д.? Плановое повышение это спекуляция или что? К тому же, сколько надо контролеров по ценам и следственных бригад? (за чей счёт доп.расходы?). По сути, рыночная экономика - тормоз развития, она только для фасада - всё блестит, много восхитительных характеристик.. по факту обман и гнило, убивает экологию и т.д. Производство ради денег (не для людей!).
09:43:53 13-07-2026
А как быть с ежегодным повышением цен на ЖКХ и топливо? они же внутри страны производятся!