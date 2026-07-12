Важно разграничить спекуляцию и законную предпринимательскую деятельность, а также избежать рисков для добросовестных участников рынка

12 июля 2026, 20:07, ИА Амител

Продукты / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Минсельхоз и Роспотребнадзор должны рассмотреть возможность отзыва лицензий у поставщиков, искусственно завышающих цены на экспортируемые продукты, заявил независимый эксперт продуктового рынка Александр Анфиногенов в интервью "Абзацу".

По его словам, сельскохозяйственные товары, такие как морковь, пшеница и картофель, экспортируемые Россией, не должны подвергаться влиянию мировых цен. Попытки использовать внешние факторы для увеличения доходов должны приводить к лишению компаний лицензий. Анфиногенов отметил, что принятие соответствующего закона сможет решить эту проблему.

«Когда растут цены на какао, мы понимаем причину — его бобы у нас не производятся. То же самое происходит с кофе. Однако мировые цены на пшеницу, морковь, подсолнечное масло и картофель внутри страны не должны повышаться. Россия является одним из крупнейших мировых экспортеров пшеницы. Если производители захотят увеличить свои доходы за счет искусственного повышения цен на экспорт, Минсельхоз и Роспотребнадзор должны быть решительными и ввести временный запрет на лицензии, например, на год», — пояснил эксперт.

Ранее сообщалось, что нашествие саранчи может привести к подорожанию ряда продуктов. Под ударом товары, производство которых сконцентрировано в наиболее уязвимых зонах: крупы, мука, отдельные виды овощей.