В России создали технологию восстановления роговицы
Технология призвана стать альтернативой традиционной пересадке донорской роговицы и в перспективе может помочь решить проблему дефицита донорского материала
13 июля 2026, 08:03, ИА Амител
Российские ученые разработали инновационную технологию создания коллагеновых пленок для регенерации роговицы, сообщает РИА Новости со ссылкой на Институт цитологии РАН.
Группа исследователей из Института цитологии РАН и Физико-технического института имени Иоффе создала метод изготовления коллагеновых матриц. Эти матрицы предназначены для трансплантации клеток роговицы и могут стать важным инструментом в лечении глазных болезней с использованием регенеративной терапии.
Опыты показали, что предварительное охлаждение коллагена значительно ускоряет перемещение клеток роговицы.
«Коллагеновые пленки, помещенные на поврежденные участки роговицы, стимулируют рост клеток на поверхности и ускоряют их перемещение от краев раны. Это способствует более быстрому восстановлению тканей», — подчеркнула Юлия Нащекина, ведущий научный сотрудник и руководитель группы тканевой инженерии Института цитологии РАН.
Проект получил поддержку Российского научного фонда в рамках грантового финансирования.
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