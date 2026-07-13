Технология призвана стать альтернативой традиционной пересадке донорской роговицы и в перспективе может помочь решить проблему дефицита донорского материала

13 июля 2026, 08:03, ИА Амител

Зрение / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Российские ученые разработали инновационную технологию создания коллагеновых пленок для регенерации роговицы, сообщает РИА Новости со ссылкой на Институт цитологии РАН.

Группа исследователей из Института цитологии РАН и Физико-технического института имени Иоффе создала метод изготовления коллагеновых матриц. Эти матрицы предназначены для трансплантации клеток роговицы и могут стать важным инструментом в лечении глазных болезней с использованием регенеративной терапии.

Опыты показали, что предварительное охлаждение коллагена значительно ускоряет перемещение клеток роговицы.

«Коллагеновые пленки, помещенные на поврежденные участки роговицы, стимулируют рост клеток на поверхности и ускоряют их перемещение от краев раны. Это способствует более быстрому восстановлению тканей», — подчеркнула Юлия Нащекина, ведущий научный сотрудник и руководитель группы тканевой инженерии Института цитологии РАН.

Проект получил поддержку Российского научного фонда в рамках грантового финансирования.

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