Диетолог объяснила, какую порцию арбуза можно съесть без вреда для здоровья
В некоторых случаях от него лучше отказаться
12 июля 2026, 22:33, ИА Амител
Арбуз считается одной из самых популярных летних ягод, однако злоупотреблять им не стоит. О безопасной дневной норме в комментарии aif.ru рассказала диетолог-нутрициолог Софья Кованова.
«Без вреда для здоровья в среднем взрослому человеку можно съедать до 500 граммов мякоти за раз, учитывая то, что арбузы — это простые углеводы, вписывайте в БЖУ. Нужно помнить, что арбуз — это не просто вода», — пояснила Софья Кованова.
Специалист отметила, что, несмотря на высокое содержание жидкости, арбуз состоит из простых углеводов, поэтому его употребление необходимо учитывать в суточном рационе.
Кроме того, диетолог напомнила, что в некоторых случаях от этой ягоды лучше отказаться.
«Арбузы противопоказаны при обострении гастрита или панкреатита, выраженной почечной недостаточности. Кроме того, эти ягоды не нужно употреблять, если есть ограничения по калорийности или углеводам», — добавила Софья Кованова.
22:38:01 12-07-2026
сладкий арбуз и черный бородинский хлеб
23:33:53 12-07-2026
Лет 15 жизни с июля по сентябрь питался арбузами, килогамм по 8 ел их в день. И только здоровел. Сейчас пиво пью, а здоровье ухудшается. Да здравствуют арбузы. И на фиг этих специалистов, через год она новую статью напишет, что надо по 2 кг арбуза в день и кологамм дыни.
23:37:06 12-07-2026
Да и в принципе диетология и история продажные существа (историю обожаю и знаю, и меня корежит, как ее меняют всякие Мединские). История хоть при смене режима меняется, а диетологи переворачиваются раз в 5 лет. При чем дружно в разные стороны.