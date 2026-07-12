Диетолог объяснила, какую порцию арбуза можно съесть без вреда для здоровья

В некоторых случаях от него лучше отказаться

12 июля 2026, 22:33, ИА Амител

Арбуз / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Арбуз считается одной из самых популярных летних ягод, однако злоупотреблять им не стоит. О безопасной дневной норме в комментарии aif.ru рассказала диетолог-нутрициолог Софья Кованова.

«Без вреда для здоровья в среднем взрослому человеку можно съедать до 500 граммов мякоти за раз, учитывая то, что арбузы — это простые углеводы, вписывайте в БЖУ. Нужно помнить, что арбуз — это не просто вода», — пояснила Софья Кованова.

Специалист отметила, что, несмотря на высокое содержание жидкости, арбуз состоит из простых углеводов, поэтому его употребление необходимо учитывать в суточном рационе.

Кроме того, диетолог напомнила, что в некоторых случаях от этой ягоды лучше отказаться.