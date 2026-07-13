Новые площадки и система полива. В Барнауле продолжают благоустраивать бывший парк Ленина

Зеленую зону обновляют в рамках второго этапа благоустройства

13 июля 2026, 07:00, ИА Амител

Благоустройство бывшего парка им. Ленина / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле продолжают преображать зеленую зону между улицами Ленинградской, Энтузиастов и Антона Петрова, известную горожанам как бывший парк имени В.И. Ленина.

В 2026 году здесь проходит второй этап благоустройства. Работы выполняют по национальному проекту "Инфраструктура для жизни" и федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды". Муниципальный контракт стоимостью 50,3 млн рублей администрация заключила с ООО "Виарум" 29 марта. Подрядчик вышел на объект 30 апреля.

К началу июля рабочие провели первичную планировку территории, подготовили основания для тротуарного покрытия и установили поребрики. Рядом с зеленой зоной также появился парковочный карман.

Сейчас специалисты занимаются обустройством пешеходных дорожек. Одновременно на территории монтируют наружное освещение, камеры видеонаблюдения и систему полива.

Озеленение запланировано на осень: в благоприятный для посадки период подрядчик высадит новые растения.

Как благоустраивали территорию в прошлые годы

Преображение бывшего парка началось после общественного голосования 2023 года — проект поддержали более 11 тысяч барнаульцев. Первые работы стартовали весной 2024-го. Тогда в парке сформировали основные пешеходные маршруты, частично смонтировали освещение, установили скамейки и урны, разбили цветник и газоны, высадили новые деревья.

В 2025 году реализация первого этапа продолжилась.

Как выглядит парк сейчас — в нашем фоторепортаже.