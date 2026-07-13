Новые площадки и система полива. В Барнауле продолжают благоустраивать бывший парк Ленина
Зеленую зону обновляют в рамках второго этапа благоустройства
13 июля 2026, 07:00, ИА Амител
В Барнауле продолжают преображать зеленую зону между улицами Ленинградской, Энтузиастов и Антона Петрова, известную горожанам как бывший парк имени В.И. Ленина.
В 2026 году здесь проходит второй этап благоустройства. Работы выполняют по национальному проекту "Инфраструктура для жизни" и федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды". Муниципальный контракт стоимостью 50,3 млн рублей администрация заключила с ООО "Виарум" 29 марта. Подрядчик вышел на объект 30 апреля.
К началу июля рабочие провели первичную планировку территории, подготовили основания для тротуарного покрытия и установили поребрики. Рядом с зеленой зоной также появился парковочный карман.
Сейчас специалисты занимаются обустройством пешеходных дорожек. Одновременно на территории монтируют наружное освещение, камеры видеонаблюдения и систему полива.
Озеленение запланировано на осень: в благоприятный для посадки период подрядчик высадит новые растения.
Как благоустраивали территорию в прошлые годы
Преображение бывшего парка началось после общественного голосования 2023 года — проект поддержали более 11 тысяч барнаульцев. Первые работы стартовали весной 2024-го. Тогда в парке сформировали основные пешеходные маршруты, частично смонтировали освещение, установили скамейки и урны, разбили цветник и газоны, высадили новые деревья.
В 2025 году реализация первого этапа продолжилась.
Как выглядит парк сейчас — в нашем фоторепортаже.
07:03:51 13-07-2026
С площади Октября вся вода на полив ушла ?
08:22:03 13-07-2026
Вот! Оставьте это название!?
Скоро оно будет очень современно и актуально!...
14:35:37 13-07-2026
неплохо было бы освещение по всему парку установить. А то с "новых" тропинок переходишь в "старую" часть, в темноту. Есть там переход между старой и новой частью так вообще ни одной лампочки. Понимаю зоопарк все дела, но можно же что-то придумать.
15:18:43 13-07-2026
Гость (14:35:37 13-07-2026) неплохо было бы освещение по всему парку установить. А то с ... Ещё незаконные гаражи на заднем фоне нужно убрать с территории парка
15:22:51 13-07-2026
Опять тропинок с острыми углами наделали
18:52:24 13-07-2026
С чего бы он бывший то? Декомунизаторы все на сво вроде как, а не здесь
16:20:29 14-07-2026
Так и деревьев совсем не осталось. Теперь слышно шум трамваев и машин. А Ленинградскую улицу вообще лучше перекрыть движение давят белок постоянно, бегают белки из парка, детей много. И идут машины потоком