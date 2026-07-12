Эколог рассказал, могут ли вязовые клопы навредить россиянам

Они выделяют секрет с резким неприятным запахом и оставляют трудновыводимые желто-бурые пятна на одежде, обоях и мебели

12 июля 2026, 21:08, ИА Амител

Жилой дом в Барнауле / Фото: amic.ru

Жители разных регионов России пожаловались на нашествие вязовых клопов, которые проникают в квартиры через малейшие щели, облепляют стены, мебель и другие поверхности. Насколько эти насекомые опасны для людей и домашних животных, в комментарии aif.ru рассказал доцент департамента экологической безопасности и менеджмента качества продукции Института экологии Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы Владимир Пинаев.

По словам эксперта, вязовый, или ильмовый, клоп достигает 5,5–7,5 миллиметра в длину и имеет характерную черно-коричневую окраску с красно-коричневыми полосами и треугольными отметинами на крыльях.

«Питаются эти насекомые исключительно соком растений, преимущественно вязов, карагачей и других лиственных деревьев. В дома они залетают не в поисках пищи, а спасаясь от тридцатиградусной жары. Ближе к осени возможно повторное "нашествие", когда они будут искать теплое место для зимовки. Вязовые клопы абсолютно безопасны для человека: они не могут его укусить, не ядовиты и не переносят какие-либо инфекционные заболевания, а аллергия на них маловероятна», — пояснил Владимир Пинаев.

При этом специалист отметил, что полностью безобидными этих насекомых назвать нельзя.