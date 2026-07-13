Утренний кофе может быть вреден, раскрыла врач

Причина заключается в составе напитка

13 июля 2026, 07:50, ИА Амител

Кофе / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Утренний кофе может быть вреден для организма, рассказала РИА Новости кардиолог Наталья Васюкова.

«Кофеин достигает пика в крови через 30–60 минут после чашки и на время повышает частоту сердечных сокращений и артериальное давление. Выпитый на голодный желудок, он всасывается быстрее, и эффект ощущается сильнее», — пояснила она.

По словам врача, учащенное сердцебиение, внутренняя дрожь и легкая нервозность — все это проявления ускорения сердечного ритма. Кроме того, утром поднимается уровень кортизола — гормона, который отвечает за утреннюю бодрость. Его пик приходится на первые 30–45 минут после пробуждения.

В утренние часы организм уже сохраняет высокий тонус без посторонней помощи. По этой причине дополнительная доза кофеина почти не усиливает бодрость, а его стимулирующий эффект оказывается практически бесполезным.

Кардиолог подчеркнула, что универсальных правил или идеального времени для употребления напитка не существует. Тем не менее людям, чувствительным к кофеину, действительно стоит выждать паузу после пробуждения — это поможет избежать тремора рук.

Сама по себе привычная порция кофе безопасна для сердечной мышцы. Для здорового взрослого человека суточная норма составляет до 400 миллиграммов кофеина (примерно три-четыре чашки), при этом разовый прием до 200 миллиграммов (около двух чашек) обычно не вызывает клинически значимых скачков артериального давления. Беременным женщинам рекомендуется сократить дозу вдвое — до 200 миллиграммов в день. При умеренном потреблении напиток помогает поддерживать концентрацию внимания.