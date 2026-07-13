Утренний кофе может быть вреден, раскрыла врач
Причина заключается в составе напитка
13 июля 2026, 07:50, ИА Амител
Утренний кофе может быть вреден для организма, рассказала РИА Новости кардиолог Наталья Васюкова.
«Кофеин достигает пика в крови через 30–60 минут после чашки и на время повышает частоту сердечных сокращений и артериальное давление. Выпитый на голодный желудок, он всасывается быстрее, и эффект ощущается сильнее», — пояснила она.
По словам врача, учащенное сердцебиение, внутренняя дрожь и легкая нервозность — все это проявления ускорения сердечного ритма. Кроме того, утром поднимается уровень кортизола — гормона, который отвечает за утреннюю бодрость. Его пик приходится на первые 30–45 минут после пробуждения.
В утренние часы организм уже сохраняет высокий тонус без посторонней помощи. По этой причине дополнительная доза кофеина почти не усиливает бодрость, а его стимулирующий эффект оказывается практически бесполезным.
Кардиолог подчеркнула, что универсальных правил или идеального времени для употребления напитка не существует. Тем не менее людям, чувствительным к кофеину, действительно стоит выждать паузу после пробуждения — это поможет избежать тремора рук.
Сама по себе привычная порция кофе безопасна для сердечной мышцы. Для здорового взрослого человека суточная норма составляет до 400 миллиграммов кофеина (примерно три-четыре чашки), при этом разовый прием до 200 миллиграммов (около двух чашек) обычно не вызывает клинически значимых скачков артериального давления. Беременным женщинам рекомендуется сократить дозу вдвое — до 200 миллиграммов в день. При умеренном потреблении напиток помогает поддерживать концентрацию внимания.
«Кофе — нормальная часть дня, если относиться к нему с умом. Дайте себе проснуться, не пейте его натощак сразу после будильника, держитесь в пределах трех-четырех чашек и по возможности без сахара. Если же даже одна чашка стабильно заканчивается сердцебиением и дрожью, стоит показаться кардиологу и проверить ритм», — заключила врач.
08:18:52 13-07-2026
Жить вообще вредно!
Говорят, от этого умирают...
08:31:04 13-07-2026
все то, что пропадает из продажи, или стоит втридорого - становится вредным.
08:33:34 13-07-2026
Вот только на днях писали, что кофе полезен до 5 чашек в день. Помогает и печени и сердцу и от рака спасает. Как там в одном фильме "Сколько в мире тупизны" И вообще кто такая Н Васюкова, кто её вообще знает. Теперь все)
08:42:59 13-07-2026
Не знаю лично у меня на кофе времени нет с утра распивать подолгу. Я сразу энергетик с утра покупаю и по дороге выпиваю. Конечно вредно кофе, сигарета, сматфон. Ни с чего полчаса времени убивается.