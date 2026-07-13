Стало известно, почему банки не спешат давать в долг без кредитной истории
Сама по себе нулевая кредитная история не считается негативным фактором
13 июля 2026, 07:16, ИА Амител
Отсутствие кредитной истории может стать причиной отказа в выдаче займа, даже если у человека высокий доход. Об этом агентству "Прайм" рассказала доцент Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова.
«При отсутствии кредитной истории модель генерирует не "отрицательный", а нулевой результат: вероятность дефолта признается неизвестной. В условиях, когда банк обязан управлять рисками, неизвестная вероятность приравнивается к средней или высокой», — пояснила Татьяна Белянчикова.
По словам эксперта, сама по себе нулевая кредитная история не считается негативным фактором. Однако у банка нет возможности оценить платежную дисциплину потенциального заемщика, поэтому такой клиент остается для кредитной организации "котом в мешке".
Кроме того, отсутствие кредитной истории может привлечь внимание антифрод-систем, которые используют этот признак при выявлении так называемых дропперов — подставных лиц, чьи банковские счета используются в мошеннических схемах.
Чтобы сформировать положительную кредитную историю, Татьяна Белянчикова рекомендует начать с оформления кредитной карты с небольшим лимитом либо воспользоваться товарной рассрочкой.
По ее словам, после четырех-шести месяцев своевременного внесения платежей вероятность одобрения более крупного кредита значительно возрастает.
08:20:37 13-07-2026
А что у нас ещё остались люди без кредитной истории!?...
14:25:39 13-07-2026
Гость (08:20:37 13-07-2026) А что у нас ещё остались люди без кредитной истории!?... ... Есть, у меня жена например никогда никакие кредиты не оформляла.
21:12:17 13-07-2026
Вот пенсионерам иногда могут дать несколько миллионов. Почему-то после этого богатеют мошенники.