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Стало известно, почему банки не спешат давать в долг без кредитной истории

Сама по себе нулевая кредитная история не считается негативным фактором

13 июля 2026, 07:16, ИА Амител

Отказ в кредите / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru
Отказ в кредите / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Отсутствие кредитной истории может стать причиной отказа в выдаче займа, даже если у человека высокий доход. Об этом агентству "Прайм" рассказала доцент Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова.

«При отсутствии кредитной истории модель генерирует не "отрицательный", а нулевой результат: вероятность дефолта признается неизвестной. В условиях, когда банк обязан управлять рисками, неизвестная вероятность приравнивается к средней или высокой», — пояснила Татьяна Белянчикова.

По словам эксперта, сама по себе нулевая кредитная история не считается негативным фактором. Однако у банка нет возможности оценить платежную дисциплину потенциального заемщика, поэтому такой клиент остается для кредитной организации "котом в мешке".

Кроме того, отсутствие кредитной истории может привлечь внимание антифрод-систем, которые используют этот признак при выявлении так называемых дропперов — подставных лиц, чьи банковские счета используются в мошеннических схемах.

Чтобы сформировать положительную кредитную историю, Татьяна Белянчикова рекомендует начать с оформления кредитной карты с небольшим лимитом либо воспользоваться товарной рассрочкой.

По ее словам, после четырех-шести месяцев своевременного внесения платежей вероятность одобрения более крупного кредита значительно возрастает.

За рулем автомобиля / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

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Экономика Россия советы эксперта банки кредит
       

Комментарии 3

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Гость

08:20:37 13-07-2026

А что у нас ещё остались люди без кредитной истории!?...

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Гость

14:25:39 13-07-2026

Гость (08:20:37 13-07-2026) А что у нас ещё остались люди без кредитной истории!?... ... Есть, у меня жена например никогда никакие кредиты не оформляла.

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гость

21:12:17 13-07-2026

Вот пенсионерам иногда могут дать несколько миллионов. Почему-то после этого богатеют мошенники.

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