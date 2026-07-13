Стало известно, почему банки не спешат давать в долг без кредитной истории

Сама по себе нулевая кредитная история не считается негативным фактором

13 июля 2026, 07:16, ИА Амител

Отказ в кредите / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Отсутствие кредитной истории может стать причиной отказа в выдаче займа, даже если у человека высокий доход. Об этом агентству "Прайм" рассказала доцент Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова.

«При отсутствии кредитной истории модель генерирует не "отрицательный", а нулевой результат: вероятность дефолта признается неизвестной. В условиях, когда банк обязан управлять рисками, неизвестная вероятность приравнивается к средней или высокой», — пояснила Татьяна Белянчикова.

По словам эксперта, сама по себе нулевая кредитная история не считается негативным фактором. Однако у банка нет возможности оценить платежную дисциплину потенциального заемщика, поэтому такой клиент остается для кредитной организации "котом в мешке".

Кроме того, отсутствие кредитной истории может привлечь внимание антифрод-систем, которые используют этот признак при выявлении так называемых дропперов — подставных лиц, чьи банковские счета используются в мошеннических схемах.

Чтобы сформировать положительную кредитную историю, Татьяна Белянчикова рекомендует начать с оформления кредитной карты с небольшим лимитом либо воспользоваться товарной рассрочкой.

По ее словам, после четырех-шести месяцев своевременного внесения платежей вероятность одобрения более крупного кредита значительно возрастает.