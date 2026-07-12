Такой день. Выпавшая с третьего этажа школьница и избиение сельчанки кочергой

О главных событиях на Алтае за 12 июля

12 июля 2026, 23:38, ИА Амител

Такой день. Барнаул / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Во время летней олимпиады сельских спортсменов Алтайского края в Благовещенке произошел несчастный случай с ребенком. Посреди ночи четвероклассница, страдающая лунатизмом, выпала из окна третьего этажа. Девочка упала на крышу перехода, соединяющего школу со спортивным залом.

Второй Восточный окружной военный суд признал жителя Алтайского края виновным в государственной измене и публичном оправдании терроризма. По данным следствия, с 2020 по 2023 год мужчина администрировал Telegram-канал и чат, где, по версии правоохранительных органов, публиковались экстремистские материалы, а также контент, содержащий публичное оправдание терроризма и дискредитацию Вооруженных сил России.

В Кош-Агачском районе Республики Алтай 58-летнего местного жителя подозревают в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью своей сожительницы. Как установили сотрудники полиции, мужчина распивал дома спиртное. Когда женщина вернулась, он начал предъявлять ей претензии из-за долгого отсутствия. Во время словесной перепалки он схватил металлическую кочергу и ударил ею сожительницу по левой руке.

За первые шесть месяцев 2026 года сотрудники Госавтоинспекции Республики Алтай задержали 838 водителей, управлявших автомобилями в состоянии опьянения. По данным ведомства, 128 человек из числа нарушителей ранее уже привлекались к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде.

С начала летней оздоровительной кампании в Алтайском крае в загородных и пришкольных лагерях отдохнули более 50 тысяч школьников. На организацию детского отдыха в 2026 году из краевого бюджета направили свыше 548 млн рублей.