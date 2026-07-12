Под Ростовом обнаружили самодельную АЗС с тысячами литров дизтоплива

Для хранения и отпуска топлива злоумышленник использовал пластиковые емкости и самодельное насосное оборудование

12 июля 2026, 21:36, ИА Амител

Незаконная АЗС / Фото: донская полиция / "КП — Ростов-на-Дону"

В Ростовской области полицейские выявили нелегальную автозаправку, работавшую на территории частного домовладения. По данным МВД, местный житель организовал продажу дизельного топлива во дворе своего дома. Во время проверки правоохранители изъяли около 4,5 тонны солярки и оборудование для ее реализации. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщили в ГУ МВД России по Ростовской области, подпольную заправку обнаружили оперативники в одном из хуторов Каменского района. По версии полиции, местный житель продавал дизельное топливо по цене, превышавшей среднерыночную, пишет "КП — Ростов-на-Дону".

По данным правоохранителей, для хранения и отпуска топлива мужчина использовал пластиковые емкости и самодельное насосное оборудование, что не соответствовало требованиям безопасности. Во время проверки сотрудники полиции изъяли около 4,5 тонны дизельного топлива, заправочный пистолет и почти два десятка пластиковых емкостей.

Как установили полицейские, ранее хозяина домовладения уже привлекали к административной ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность и нарушение требований пожарной безопасности. Теперь в отношении него решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). Максимальное наказание по этой статье предусматривает до двух лет лишения свободы.

Еще одно нарушение сотрудники полиции выявили в Ростове-на-Дону. Во время проверки одной из частных автозаправочных станций, по данным МВД, оператор в ночную смену отпускала дизельное топливо по завышенной цене и разливала его в пластиковые канистры, что запрещено правилами пожарной безопасности.

В ходе проверки полицейские изъяли канистру и кассовый чек, который, как отмечают в ведомстве, подтверждает факт продажи топлива. В отношении женщины проводится административное расследование по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ ("Нарушение требований пожарной безопасности").