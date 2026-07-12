Опрос показал, в какой валюте барнаульцы предпочитают хранить сбережения

Мужчины чаще женщин считают подходящими для хранения сбережений иностранные валюты

12 июля 2026, 20:35, ИА Амител

Деньги / Источник фото: amic.ru

Почти каждый второй житель Барнаула считает, что хранить сбережения полностью или частично сегодня лучше в рублях. К такому выводу пришли аналитики сервиса SuperJob по итогам опроса. Согласно исследованию, 49% респондентов выбрали рубль в качестве основной валюты для накоплений. Доллар предпочли 32% участников опроса, евро — 22%, китайский юань — 20%.

Как показало исследование, мужчины чаще женщин считают подходящими для хранения сбережений иностранные валюты. Среди жителей моложе 35 лет выше доля тех, кто рекомендует хранить накопления в долларах (35%) и евро (28%). В свою очередь, барнаульцы старше 45 лет чаще выбирают рубль — такой вариант поддержали 56% опрошенных.

Жители в возрасте от 35 до 45 лет чаще других называли подходящей валютой китайский юань — его выбрали 22% респондентов.

Предпочтения различаются и в зависимости от уровня образования. Среди барнаульцев с высшим образованием рубль считают лучшей валютой для сбережений 57% опрошенных, тогда как среди выпускников колледжей и техникумов — 40%. Доллар выбрали 38% респондентов с высшим образованием и 30% — со средним профессиональным.

При этом к китайскому юаню выпускники колледжей и техникумов относятся более сдержанно: хранить накопления в этой валюте рекомендуют лишь 8% из них. Среди респондентов с высшим образованием такой вариант поддержали 23%.

Исследование также показало, что с ростом доходов увеличивается доверие к рублю, доллару и евро. Наибольшее число сторонников хранения сбережений в юанях оказалось среди жителей Барнаула с ежемесячным доходом от 100 до 150 тысяч рублей.