Опрос показал, в какой валюте барнаульцы предпочитают хранить сбережения
Мужчины чаще женщин считают подходящими для хранения сбережений иностранные валюты
12 июля 2026, 20:35, ИА Амител
Почти каждый второй житель Барнаула считает, что хранить сбережения полностью или частично сегодня лучше в рублях. К такому выводу пришли аналитики сервиса SuperJob по итогам опроса. Согласно исследованию, 49% респондентов выбрали рубль в качестве основной валюты для накоплений. Доллар предпочли 32% участников опроса, евро — 22%, китайский юань — 20%.
Как показало исследование, мужчины чаще женщин считают подходящими для хранения сбережений иностранные валюты. Среди жителей моложе 35 лет выше доля тех, кто рекомендует хранить накопления в долларах (35%) и евро (28%). В свою очередь, барнаульцы старше 45 лет чаще выбирают рубль — такой вариант поддержали 56% опрошенных.
Жители в возрасте от 35 до 45 лет чаще других называли подходящей валютой китайский юань — его выбрали 22% респондентов.
Предпочтения различаются и в зависимости от уровня образования. Среди барнаульцев с высшим образованием рубль считают лучшей валютой для сбережений 57% опрошенных, тогда как среди выпускников колледжей и техникумов — 40%. Доллар выбрали 38% респондентов с высшим образованием и 30% — со средним профессиональным.
При этом к китайскому юаню выпускники колледжей и техникумов относятся более сдержанно: хранить накопления в этой валюте рекомендуют лишь 8% из них. Среди респондентов с высшим образованием такой вариант поддержали 23%.
Исследование также показало, что с ростом доходов увеличивается доверие к рублю, доллару и евро. Наибольшее число сторонников хранения сбережений в юанях оказалось среди жителей Барнаула с ежемесячным доходом от 100 до 150 тысяч рублей.
20:59:12 12-07-2026
я не в курсе... можно ли валюту на рубли сейчас в РФ поменять или нет?
21:45:13 12-07-2026
Бензин надо было брать, на всю котлету
22:25:18 12-07-2026
У барнаульцев есть бабулесы чтоб их хранить?
22:51:09 12-07-2026
В продуктах питания на месяц.
06:01:30 13-07-2026
49% респондентов выбрали рубль в качестве основной валюты для накоплений. Доллар предпочли 32% участников опроса, евро — 22%, китайский юань — 20%= ИТОГО 123%)))
09:42:29 13-07-2026
Гость (06:01:30 13-07-2026) 49% респондентов выбрали рубль в качестве основной валюты дл... Счетовод, некоторые хранят деньги в разных валютах одновременно. Отдыхай.
11:17:02 13-07-2026
Повсекакий (09:42:29 13-07-2026) Счетовод, некоторые хранят деньги в разных валютах одновреме... Предпочесть — это значит выбрать один вариант из нескольких, посчитав его лучшим или более подходящим
11:30:49 13-07-2026
Гость (11:17:02 13-07-2026) Предпочесть — это значит выбрать один вариант из нескольких,... Я предпочитаю хранить часть денег в рублях, часть в долларах. часть юанях. Евро - гадость покрываются пятнами и дальше только с большим дисконтом можно поменять. Что не так в моих предпочтениях?
11:40:47 13-07-2026
Гость (11:17:02 13-07-2026) Предпочесть — это значит выбрать один вариант из нескольких,... Предпочитаю хранить деньги в различных валютах и драгметаллах. Нельзя хранить все в одной корзине.
10:36:52 15-07-2026
Повсекакий (09:42:29 13-07-2026) Счетовод, некоторые хранят деньги в разных валютах одновреме...
А теперь скажи мне умник, какой % барнаульцев хранит свои накопления в трех или четырех корзинах? У меня со средней стабильной зп в 60 таких знакомых вообще нет.