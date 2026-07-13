В ведомстве связывают популярность таких лакомств с влиянием зарубежных видеороликов и агрессивного цифрового контента

13 июля 2026, 06:40, ИА Амител

Мармеладные червячки / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Министерство просвещения России обратилось к регионам с письмом, в котором выразило обеспокоенность по поводу того, что дети могут проявлять интерес к сладостям в виде червей или крови, пишет РИА Новости.

Психоневрологи считают такое поведение ненормальным.

В письме отмечается, что контент иностранных видео может оказывать негативное влияние на пищевые предпочтения детей.

В документе говорится: «С точки зрения психоневрологов, желание ребенка попробовать сладости, имитирующие червей, кровь, фекалии и другие неприемлемые образы, которые они видят в зарубежных видео, является неадекватным».

Ранее сообщалось, что школьники массово покупают "энергетические" мармеладки с таурином и кофеином.

Обновлено в 21:37. Как уточнили в Минпросвещения РФ, в ведомстве не давали сообщений о разработке рекомендаций по цветовой гамме детской одежды и бытовым аспектам. А распространяемые в сети инициативы — недостоверная информация или неверная трактовка. Вопросы питания, гигиены и внешнего вида курируют профильные ведомства, уточнили в министерстве.