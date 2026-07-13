В Минпросвещения заявили о рисках употребления мармеладных червячков детьми
В ведомстве связывают популярность таких лакомств с влиянием зарубежных видеороликов и агрессивного цифрового контента
13 июля 2026, 06:40, ИА Амител
Министерство просвещения России обратилось к регионам с письмом, в котором выразило обеспокоенность по поводу того, что дети могут проявлять интерес к сладостям в виде червей или крови, пишет РИА Новости.
Психоневрологи считают такое поведение ненормальным.
В письме отмечается, что контент иностранных видео может оказывать негативное влияние на пищевые предпочтения детей.
В документе говорится: «С точки зрения психоневрологов, желание ребенка попробовать сладости, имитирующие червей, кровь, фекалии и другие неприемлемые образы, которые они видят в зарубежных видео, является неадекватным».
Ранее сообщалось, что школьники массово покупают "энергетические" мармеладки с таурином и кофеином.
Обновлено в 21:37. Как уточнили в Минпросвещения РФ, в ведомстве не давали сообщений о разработке рекомендаций по цветовой гамме детской одежды и бытовым аспектам. А распространяемые в сети инициативы — недостоверная информация или неверная трактовка. Вопросы питания, гигиены и внешнего вида курируют профильные ведомства, уточнили в министерстве.
07:52:23 13-07-2026
Так запретите продажу на территории РФ, в чем проблема?
21:37:41 13-07-2026
Гость (07:52:23 13-07-2026) Так запретите продажу на территории РФ, в чем проблема?... Что еще запретить, запрещалкин? Может тебе глупости писать в интернете? Или тебе лично вообще интернет? Зачем он нужОн дурачкам?
08:21:37 13-07-2026
А мармеладные машинки?
09:33:34 13-07-2026
Гость (08:21:37 13-07-2026) А мармеладные машинки?... Если в виде "лады" - нельзя, могут вызвать рвоту и понос одновременно ещё до употрe6лeния.
08:31:38 13-07-2026
Онищенко сказал, можно употреблять.
09:20:40 13-07-2026
и медведей заодно мармеладных запретить.. и печенек в виде животных и т.д.. а то вырастут живодерами!
09:46:21 13-07-2026
Весна прошла, осень ещё не наступила, но ловить обострения чиновники не перестали
10:19:53 13-07-2026
Н-да. Как говорится, иногда банан - это просто банан) Кстати, как там дела с квадроберами и ЧВК Редан? Уже победили? Если чиновник несет такое на полном серьезе, может, чиновника пора проверить на вменяемость? Там, кстати, весь документ такой... интересный весьма.
11:05:37 13-07-2026
у них там премия в 2 лярда.. стараются отработать)))