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В Минпросвещения заявили о рисках употребления мармеладных червячков детьми

В ведомстве связывают популярность таких лакомств с влиянием зарубежных видеороликов и агрессивного цифрового контента

13 июля 2026, 06:40, ИА Амител

Мармеладные червячки / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru
Мармеладные червячки / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Министерство просвещения России обратилось к регионам с письмом, в котором выразило обеспокоенность по поводу того, что дети могут проявлять интерес к сладостям в виде червей или крови, пишет РИА Новости.

Психоневрологи считают такое поведение ненормальным.

В письме отмечается, что контент иностранных видео может оказывать негативное влияние на пищевые предпочтения детей.

В документе говорится: «С точки зрения психоневрологов, желание ребенка попробовать сладости, имитирующие червей, кровь, фекалии и другие неприемлемые образы, которые они видят в зарубежных видео, является неадекватным».

Ранее сообщалось, что школьники массово покупают "энергетические" мармеладки с таурином и кофеином.

Обновлено в 21:37. Как уточнили в Минпросвещения РФ, в ведомстве не давали сообщений о разработке рекомендаций по цветовой гамме детской одежды и бытовым аспектам. А распространяемые в сети инициативы — недостоверная информация или неверная трактовка. Вопросы питания, гигиены и внешнего вида курируют профильные ведомства, уточнили в министерстве.

Россия дети образование
       

Комментарии 9

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Гость

07:52:23 13-07-2026

Так запретите продажу на территории РФ, в чем проблема?

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Гость

21:37:41 13-07-2026

Гость (07:52:23 13-07-2026) Так запретите продажу на территории РФ, в чем проблема?... Что еще запретить, запрещалкин? Может тебе глупости писать в интернете? Или тебе лично вообще интернет? Зачем он нужОн дурачкам?

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Гость

08:21:37 13-07-2026

А мармеладные машинки?

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Гость

09:33:34 13-07-2026

Гость (08:21:37 13-07-2026) А мармеладные машинки?... Если в виде "лады" - нельзя, могут вызвать рвоту и понос одновременно ещё до употрe6лeния.

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Гость

08:31:38 13-07-2026

Онищенко сказал, можно употреблять.

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Гость

09:20:40 13-07-2026

и медведей заодно мармеладных запретить.. и печенек в виде животных и т.д.. а то вырастут живодерами!

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Гость

09:46:21 13-07-2026

Весна прошла, осень ещё не наступила, но ловить обострения чиновники не перестали

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Гость

10:19:53 13-07-2026

Н-да. Как говорится, иногда банан - это просто банан) Кстати, как там дела с квадроберами и ЧВК Редан? Уже победили? Если чиновник несет такое на полном серьезе, может, чиновника пора проверить на вменяемость? Там, кстати, весь документ такой... интересный весьма.

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Гость

11:05:37 13-07-2026

у них там премия в 2 лярда.. стараются отработать)))

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