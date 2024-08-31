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Российский судья объяснился из-за американского гражданства детей

Юсупов также подтвердил возбуждение уголовного дела в отношении его родных

31 августа 2024, 07:01, ИА Амител

Молоток / Фото: unsplash.com
Молоток / Фото: unsplash.com

Судья Верховного суда (ВС) Татарстана Ризван Юсупов заявил, что его дети были рождены в Нью-Йорке и поэтому получили гражданство США. Его слова приводит издание "Регнум".

Данные о наличии второго гражданства у членов его семьи были предоставлены посольству. Судья отметил, что его жена перевела на русский язык свидетельства о рождении детей и передала документы в консульское учреждение. Он указал, что все требования закона были соблюдены. "Если вы откроете закон о гражданстве, то поймете, что никакого состава преступления нет", – добавил он.

Юсупов также подтвердил возбуждение уголовного дела в отношении его родных.

Комментарии 5

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Сергей

07:42:55 31-08-2024

Настоящие патриоты!!!

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Олег

09:29:25 31-08-2024

Ну и жил бы в Америке

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Сергей

12:03:29 31-08-2024

Олег (09:29:25 31-08-2024) Ну и жил бы в Америке... Здесь у него просто работа, заработает мноого рублей, обменяет на родные баксы и уедет на родину.

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Гость

12:26:31 31-08-2024

Если ты простой холоп с 2-мя гражданства и, то ты предатель. А если судья, или чин какой имеешь, то все в рамках закона и состава преступления нет. Даже если это гражданство недружественной страны. Как всегда, двойные стандарты. Все все понимают, но сделать ничего не можем, все схаваем.

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Гость

10:55:45 01-09-2024

Умный человек. Владеет информацией. Знает, где людям лучше живется.

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