Российский судья объяснился из-за американского гражданства детей

Юсупов также подтвердил возбуждение уголовного дела в отношении его родных

31 августа 2024, 07:01, ИА Амител

Молоток / Фото: unsplash.com

Судья Верховного суда (ВС) Татарстана Ризван Юсупов заявил, что его дети были рождены в Нью-Йорке и поэтому получили гражданство США. Его слова приводит издание "Регнум".

Данные о наличии второго гражданства у членов его семьи были предоставлены посольству. Судья отметил, что его жена перевела на русский язык свидетельства о рождении детей и передала документы в консульское учреждение. Он указал, что все требования закона были соблюдены. "Если вы откроете закон о гражданстве, то поймете, что никакого состава преступления нет", – добавил он.

Юсупов также подтвердил возбуждение уголовного дела в отношении его родных.