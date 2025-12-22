Санаторий "Алтай" сократил очереди на ресепшен и время обслуживания гостей

Предприятие подвело итоги участия в федпроекте "Производительность труда"

22 декабря 2025, 14:20, ИА Амител

Национальные проекты России / Фото: ackr22.ru

В санатории "Алтай" (Алтай-West*) при поддержке экспертов Федерального центра компетенций успешно улучшили сервис для гостя, который живет в номере категории "Стандарт". Работу провели по федеральному проекту "Производительность труда" нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика" с применением возможностей ИТ-платформы производительность.рф.

Какие проблемы выявили?

Во время анализа процессов специалисты выделили несколько проблемных точек. Гости долго ждали на ресепшен во время заселения, горничные делали лишние переходы при уборке номера после выезда постояльцев, а в зонах раздачи скапливались очереди.

Что изменилось?

Оптимизировали работу службы горничных: сотрудников обучили стандартам уборки прямо на месте с помощью мобильного приложения. Это повысило качество и скорость подготовки номеров. Принципы бережливого производства помогли иначе распределить рабочее время команды. Освободившиеся ресурсы направили на другие важные участки и снизили нагрузку на персонал.

В итоге в санатории получили хорошие результаты: обслуживание одного гостя ускорили на 15,5%, число людей в очереди сократили на 73,3%, а медицинский работник стал выполнять на 9% больше процедур за день.

«Участие в федеральном проекте "Производительность труда" ставило для нас две цели: вовлеченность сотрудников в повышение эффективности наших процессов и повышение уровня сервиса. Самым значимым для нас стало сокращение потерь времени на процессах оформления гостей в службе приема и размещения, выездной уборке номера, выпечке кондитерских изделий. Высвободившееся время при оформлении гостя в службе размещения направлено на усиление персонализированного подхода и повышение сервиса», – отметила генеральный директор АО "Санаторий "Алтай" Марина Попеляева.Напомним, федеральный проект постепенно охватывает все больше санаторно-курортных и туристических организаций Алтайского края. Например, "Родник Алтая" через бережливые инструменты тоже повысил эффективность работы. Там подробно разобрали процесс заселения, прием в медицинских кабинетах и организацию питания. Команда выявила очереди при регистрации и лишние отходы в службе питания, которые снижали уровень сервиса. После внедрения улучшений там сократили время обслуживания каждого гостя, уменьшили очереди, а медработники стали проводить больше процедур. Важным итогом стала настройка внутренних процессов и оптимизация штата – санаторий высвободил десять рабочих единиц.

А санаторий "Алтайский замок" подвел промежуточные результаты участия в проекте. По словам генерального директора Татьяны Петровой, учреждение подготовило детальный план внедрения улучшений, он станет базой для следующего этапа.

Присоединиться к проекту могут компании несырьевых отраслей с годовой выручкой от 400 млн рублей, а в туристической сфере – от 180 млн. Заявку принимают на сайте производительность.рф. Также можно обратиться в региональный центр компетенций по телефонам +7 (3852) 20-65-39, 20-65-56 или по электронной почте innov@alregn.ru.

*West ("Вест")