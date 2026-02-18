В Барнауле покажут историю о любви и борьбе добра со злом — балет "Лебединое озеро"

18 февраля 2026, 11:43, ИА Амител

Балет "Лебединое озеро" / Изображение: ligaart.ru

В Алтайском краевом театре драмы им. В.М. Шукшина 8 апреля 2026 года представят один из самых известных балетов на мировой и российской сцене "Лебединое озеро".

«Театр классического балета совместно с артистами Санкт-Петербурга и танцорами театров оперы и балета России рады представить классический балет в двух актах "Лебединое озеро" — бессмертную историю всепобеждающей любви, сила которой способна разрушить самые коварные чары», — говорится в анонсе.

Главные партии исполняют лауреаты международных премий Иван Ситников и Майя Зарипова.

Гастрольные туры с успехом прошли в России, Европе и Центральной Америке, где балет получил немало восторженных отзывов от многочисленных зрителей.