В Барнауле покажут историю о любви и борьбе добра со злом — балет "Лебединое озеро"
Главные партии исполняют лауреаты международных премий
18 февраля 2026, 11:43, ИА Амител
В Алтайском краевом театре драмы им. В.М. Шукшина 8 апреля 2026 года представят один из самых известных балетов на мировой и российской сцене "Лебединое озеро".
«Театр классического балета совместно с артистами Санкт-Петербурга и танцорами театров оперы и балета России рады представить классический балет в двух актах "Лебединое озеро" — бессмертную историю всепобеждающей любви, сила которой способна разрушить самые коварные чары», — говорится в анонсе.
Главные партии исполняют лауреаты международных премий Иван Ситников и Майя Зарипова.
Гастрольные туры с успехом прошли в России, Европе и Центральной Америке, где балет получил немало восторженных отзывов от многочисленных зрителей.
12:57:13 18-02-2026
Ответ то будет?
13:32:29 18-02-2026
Хорошо расскажу сам. На официальном сайте театра, в разделе Афиша, нет информации о балете т.к. это арендное мероприятие. Искать информацию о стоимости билета нужно на сайте Кассы ру. Стоимость билета составляет от 2 до 4т.р.