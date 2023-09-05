У знаменитого барнаульского завода сменился владелец
Также у предприятия теперь новый гендиректор
05 сентября 2023, 07:15, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Крупнейший в России завод по производству котельного оборудования, барнаульский "Сибэнергомаш – БКЗ" сменил собственника.
Как сообщает портал advis.ru, единственным участником общества с 29 августа является компания "СтройЭнергоАктив".
Также 31 августа у предприятия сменился гендиректор. Теперь его возглавляет Константин Соболев. Как пишет "Коммерсантъ", срок полномочий нового управленца составит три года.
Предыдущий гендиректор Михаил Клугман возглавлял завод семь лет и дважды был отмечен званием "Директор года. Алтайский край".
07:31:25 05-09-2023
Налоги куда, в Москву?
07:56:27 05-09-2023
Гость (07:31:25 05-09-2023) Налоги куда, в Москву?... Тут не о налогах надо думать, а о производстве, чтобы предприятие работало, а о налогах пусть государство волнуется. Кто только не владел Котельным, даже китайцы отметились...
08:09:58 05-09-2023
Гость (07:31:25 05-09-2023) Налоги куда, в Москву?... Естественно. А еще хана даже намерениям о каких-то плюшках для работников, потому как теперь из завода и людей будут тупо выжимать все соки. Отчеты о формальных плюшках будут только на бумаге, и то, если москвичи снизойдут до этого.
11:39:56 05-09-2023
Гость (07:31:25 05-09-2023) Налоги куда, в Москву?... Налоги платят по месту регистрации юрлица. Юрлицо как было, так и остаётся "прописанным" в Барнауле. Грех таким "тёмным" быть.
12:14:51 05-09-2023
Гость (11:39:56 05-09-2023) Налоги платят по месту регистрации юрлица. Юрлицо как было, ... Центр прибыли ещё есть такое понятие. И регистрация владельцев. Налог на имущество и НДФЛ с работников конечно останутся в регионе, но перенося центр прибыли за пределы региона налог на прибыль и НДС уходят туда. То же самое и НДФЛ с дивидендов - он уйдёт в регион прописки новых собственников.
13:23:25 05-09-2023
Гость (12:14:51 05-09-2023) Центр прибыли ещё есть такое понятие. И регистрация владельц... какие доходы у Котельного? отчетность из ФНС посмотрите.
10:04:42 05-09-2023
А что теперь будет с главным цехом завода, который был выкуплен лет 7-8 назад одним известным местным бизнесменом? С прошлым руководством завода они как-то уживались и делили этот цех. Захотят ли новые собственники на стратегическом заводе мириться с такой нелицеприятной картиной и переплачивать за аренду? И не с этим ли связаны некоторые возникшие сложности у бизнесмена? Может это намеки ему, что мол надо вернуть цех (за деньги разумеется по той цене, по которой купил)
10:18:22 05-09-2023
Продали народное - буржуинам
10:58:54 05-09-2023
Вот вам и частная собственность на средства производства.Бесконечная чехарда новых владельцев и урон производству,больше ничего.Такого рода предприятия должны быть в руках государства и иметь грамотную компетентную стратегию.
11:07:04 05-09-2023
Афиноген (10:58:54 05-09-2023) Вот вам и частная собственность на средства производства.Бес... Когда-то Сибэнергомаш делал котлы для атомных электростанций. Но "эффективные" частные собственники довели предприятие мирового уровня до ручки... Водогрейки для хрущевок хоть может изготавливать?
11:14:45 05-09-2023
Будет Нортэк-2? Бедные сотрудники.
11:25:41 05-09-2023
Да нет там уже производства, всё разворавали.
14:46:06 05-09-2023
Когда-то на котельном трудились около 8 тыс. человек
16:25:16 05-09-2023
Гость (11:07:04 05-09-2023) Когда-то Сибэнергомаш делал котлы для атомных электростанций... Котлы для атомных станций Сибэнергомаш не делал никогда. Сибэнергомаш для АЭС делал деаэратор подпитки и борного регулирования, барботёр, деаэраторный бак и колонку, а также импульсно-предохранительное устройство.
19:37:16 05-09-2023
Гость (12:14:51 05-09-2023) Центр прибыли ещё есть такое понятие. И регистрация владельц... Прежние владельцы, были тоже московские. Клугман сам москвич. Так что сильно ничего не изменилось, кроме выгодопреобретателя.