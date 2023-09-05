У знаменитого барнаульского завода сменился владелец

Также у предприятия теперь новый гендиректор

05 сентября 2023, 07:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Крупнейший в России завод по производству котельного оборудования, барнаульский "Сибэнергомаш – БКЗ" сменил собственника.

Как сообщает портал advis.ru, единственным участником общества с 29 августа является компания "СтройЭнергоАктив".

Также 31 августа у предприятия сменился гендиректор. Теперь его возглавляет Константин Соболев. Как пишет "Коммерсантъ", срок полномочий нового управленца составит три года.

Предыдущий гендиректор Михаил Клугман возглавлял завод семь лет и дважды был отмечен званием "Директор года. Алтайский край".