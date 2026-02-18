Соцфонд России внедрил в Max быстрый чат-бот "Госуслуг"

Там можно в реальном времени отслеживать статус заявлений

18 февраля 2026, 10:13, ИА Амител

Мобильный телефон и мессенджеры / Фото: amic.ru

Соцфонд России сообщил о запуске специального чат‑бота "Госуслуги" в мессенджере Max, который позволяет оперативно получать уведомления об изменениях на портале и решать ряд повседневных задач, сообщает РИА Новости.

«Для него создан специальный чат‑бот "Госуслуги", который оперативно сообщит обо всех изменениях по сервисам и предоставит быстрые ответы, связанные с получением выплат и других мер», — говорится в заявлении пресс‑службы ведомства.

По информации Соцфонда, чат‑бот дает возможность в реальном времени отслеживать статус поданных заявлений: пользователь получает уведомления о том, на каком этапе находится рассмотрение его обращения.

Кроме того, мессенджер может напомнить о записи к врачу, сообщить о наличии штрафов и помочь оплатить их. Для корректной работы сервиса важно, чтобы номер телефона, используемый на портале "Госуслуги", совпадал с номером, привязанным к аккаунту в Max.

Еще одно преимущество мессенджера — безопасный вход на портал "Госуслуги". При авторизации через Max система задает дополнительные вопросы, что позволяет защитить аккаунт от мошенников.

Накануне россиянам посоветовали перетерпеть "ломку" после ограничения работы Telegram. Депутат сравнил мессенджер с наркотиком и призвал скорее заводить каналы в Max.