Физических лиц и простые переводы новые изменения не затрагивают

26 марта 2026, 16:45, ИА Амител

Денежный перевод / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

С 1 апреля вступают в силу новые правила перевода денег, которые должны улучшить работу национальной платежной системы, заявил в беседе с RT депутат Госдумы Каплан Панеш.

Эти изменения будут полезны всем, кто работает с платежными поручениями, особенно предпринимателям и бухгалтерам, считает Панеш. С 1 апреля в платежных документах появится больше требований к информации о плательщике.

«Юридические лица и банки должны будут указывать полное или сокращенное название организации. Физическим лицам нужно будет указывать полное имя, фамилию и отчество. Индивидуальные предприниматели должны будут указывать не только имя, но и свой правовой статус», — добавил он.

Частные практики, такие как нотариусы, адвокаты или арбитражные управляющие, должны будут указывать вид своей деятельности и ИНН. Формат реквизита "назначение платежа" тоже изменится: теперь нужно будет указывать более детализированную информацию о товарах, работах или услугах, а также номера и даты договоров, товарных документов и счетов-фактур. Информация не должна превышать 210 символов, но плательщик сможет добавить дополнительные данные.

Одним из главных нововведений станет появление реквизита "фактический плательщик" для случаев, когда деньги переводит представитель по доверенности. Панеш сказал, что для обычных граждан, которые переводят деньги через мобильные приложения или оплачивают счета за коммунальные услуги, существенных изменений не будет. Но при оформлении платежа в банке или заполнении бумажного документа требования к личным данным станут строже.

«Если оплачиваете коммунальные услуги, налоги, штрафы или другие обязательные платежи по квитанциям, обязательно указывайте свои данные полностью — фамилию, имя и отчество, — напомнил Панеш. — Это касается и платежей по договорам: в "назначении платежа" нужно будет подробно указывать, за что производится оплата».

Изменения направлены на автоматизацию обработки платежей и снижение количества ошибок при зачислении средств, заключил Панеш.