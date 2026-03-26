На Алтае водитель из Чеченской Республики выехал на встречную полосу и устроил ДТП

Автомобилиста привлекли к ответственности за нарушение правил дорожного движения

26 марта 2026, 16:28, ИА Амител

Место происшествия / Фото: МВД Республики Алтай
Место происшествия / Фото: МВД Республики Алтай

В Майминском районе утром 25 марта произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Об этом сообщили в МВД Республики Алтай.

Авария случилась около 07:20 неподалеку от села Черемшанка. По предварительным данным, 23-летний житель Чеченской Республики, управляя автомобилем "Лада Ларгус", выехал на встречную полосу и столкнулся с "Тойотой Короллой", за рулем которой находился 25-летний житель Онгудайского района. После удара иномарку отбросило на металлический отбойник.

«В результате ДТП пострадал пассажир "Лады" — 25-летний мужчина. Медики оказали ему помощь на месте, от госпитализации он отказался», — отметили в ведомстве.

Водителя "Лады" привлекли к ответственности за нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью средней тяжести, а также за выезд на встречную полосу.

Комментарии 2

Avatar Picture
Олег

19:56:47 26-03-2026

Ведь это наши горы - они помогут нам.

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:10:38 26-03-2026

Горцы дорогу не поделили!

  -8 Нравится
Ответить
