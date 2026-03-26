Потому что практические навыки и гибкость порой важнее формального образования

26 марта 2026, 16:00, ИА Амител

Курьер / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Согласно информации аналитического сервиса SuperJob, которую опубликовало издание RT, доход курьеров в России на 12% превышает средний заработок специалистов с высшим образованием.

«Доходы курьеров на 27% выше, чем у людей без диплома. При этом их средний доход на 12% выше, чем у работников, окончивших вуз», — говорится в исследовании.

Аналитики SuperJob установили, что при полной занятости курьер в Москве в среднем зарабатывает 137 тысяч рублей в месяц. Для работников с высшим образованием этот показатель составляет 120 тысяч рублей, а для тех, кто не окончил вуз, — 100 тысяч рублей.

За прошедший год месячный доход курьеров вырос на 5%, а сезонное повышение с января по март 2026-го составило 10% из-за растущего спроса на услуги курьеров в преддверии гендерных праздников.

Ранее сообщалось, что разница между высокой и низкой зарплатой в России превысила 220 тысяч рублей.