В России курьеры обогнали по зарплатам специалистов с высшим образованием
Потому что практические навыки и гибкость порой важнее формального образования
26 марта 2026, 16:00, ИА Амител
Согласно информации аналитического сервиса SuperJob, которую опубликовало издание RT, доход курьеров в России на 12% превышает средний заработок специалистов с высшим образованием.
«Доходы курьеров на 27% выше, чем у людей без диплома. При этом их средний доход на 12% выше, чем у работников, окончивших вуз», — говорится в исследовании.
Аналитики SuperJob установили, что при полной занятости курьер в Москве в среднем зарабатывает 137 тысяч рублей в месяц. Для работников с высшим образованием этот показатель составляет 120 тысяч рублей, а для тех, кто не окончил вуз, — 100 тысяч рублей.
За прошедший год месячный доход курьеров вырос на 5%, а сезонное повышение с января по март 2026-го составило 10% из-за растущего спроса на услуги курьеров в преддверии гендерных праздников.
Ранее сообщалось, что разница между высокой и низкой зарплатой в России превысила 220 тысяч рублей.
16:07:34 26-03-2026
вот как ребенку объяснить, чтоо сейчас нужнн успешно сдать огэ, через два года сдать егэ.
затем несколько лет учиться в университете, чтобы за копейки, по десять часов работать в офисе
16:23:53 26-03-2026
Объясни, что надо в техникум идти, чтобы за 8 часов зарабатывать больше оператором ЧПУ, чем за 10 часов в офисе
Объясни, что надо в техникум идти, чтобы за 8 часов зарабатывать больше оператором ЧПУ, чем за 10 часов в офисе
17:13:09 26-03-2026
Легко, если ему надоест работать в офисе то он если захочет пойдет в курьеры. А гортоповец без образования в офис не попадет
Легко, если ему надоест работать в офисе то он если захочет пойдет в курьеры. А гортоповец без образования в офис не попадет
08:52:15 27-03-2026
А не надо в офис, пусть идет инженером на завод, учителем в школу, врачом в операционную.
11:13:39 27-03-2026
Гость (08:52:15 27-03-2026) А не надо в офис, пусть идет инженером на завод, учителем в ... врачом в операционную сами идите
16:08:33 26-03-2026
Специалисты с ВО и в СССР мало зарабатывали. По себе знаю.
Я тогда ушёл на наитупейшую работу и стал зарабатывать в ТРИ раз больше.
17:22:09 26-03-2026
Гость (16:08:33 26-03-2026) Специалисты с ВО и в СССР мало зарабатывали. По себе знаю.
16:17:36 26-03-2026
когда курьер получает больше учёного, это показатель никчемной работы минтруда
16:21:36 26-03-2026
Стыд и позор, докатились, уже дальше некуда , Равшан и Джамшут получают больше российского инженера. Одна мысль: скорее бы либо полный крах, либо возрождение России. У людей уже сил и терпения нет.
16:36:02 26-03-2026
1987-1990 г.г. завод ТРАНСМАШ
инженер-технолог 150-250 руб
рабочий без образования 300-400 руб.
рабочий после ПТУ до 500 руб.
цех 490
11:17:04 27-03-2026
Поддержу, работал тогда учеником токаря. ЗП была больше , чем у местных инженеров. Третий разряд.
11:22:51 27-03-2026
Факт, могу подтвердить, видимо минусуют те кто либо работали библиотекарями, либо люди не жившие в то время, у меня зарплата была больше чем у начальника цеха, у него 220, у меня 300 рублей, я радиомонтажница без высшего образования, зарплаты начальников и инженеров мы знали, тогда это было не секрет.
16:48:18 26-03-2026
Зарабатывает может и больше. Вопрос через сколько позвоночник в трусы ссыпется от такой работы
17:20:14 26-03-2026
Не зря же преждставителей Юга называют "специалистами". А вы как хотели: получить специалиста и платить ему копейки
17:21:51 26-03-2026
я имею 2 высших и доход 600 тыс. У курьеров так же?? нет? значит не правда
17:25:12 26-03-2026
А у меня 8 классов и доход 1,5 миллиона. Разминайте свои корки с ВО, чтоб не поцарапать 5-ю точку.
20:59:38 26-03-2026
Чем занимаетесь оба?
22:33:18 26-03-2026
Мешки НЕ ворочают. Неужели не понятно?
18:15:56 26-03-2026
Какая польза от этих специалистов с высшим образованием-такая и зарплата...да и то слишком много платят...
18:29:44 26-03-2026
Сдается мне, что указанные сведения не соответствуют действительности, аки данные, предоставляемые росстатом🤨
19:12:14 26-03-2026
Когда дворник возмущается своей маленькой зарплатой, то ученые ему говорят, мол, кто на что учился. Теперь ученые возмущаются, что кто-то без образования больше их может (может, ибо враньё про курьеров) получать. И что- то не вспоминают про "кто на кого учился". Переучивайтесь на курьеров! Вы же умные...
21:06:27 26-03-2026
Потом самолеты какие-то хотим создать на замену санкционным боингам с таким отношением к ученым и соотношением
03:19:46 02-04-2026
Кто ты , и чем занимаешься
15:33:22 02-04-2026
При полной загрузке!
Курье работает не 8 часов в день, а 12.
Не в теплом офисе, а в любую погоду.
Выходные - не, не слышал.
Вот и считайте.