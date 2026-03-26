Факт сжигания коров заживо в Новосибирской области попросили проверить Генпрокуратуру

26 марта 2026, 16:20, ИА Амител

Коровы в фермерском хозяйстве / Фото: amic.ru

В Новосибирской области Генеральной прокуратуре РФ направили обращение с просьбой проверить возможные нарушения при уничтожении скота в рамках противоэпизоотических мероприятий, пишет "МК".

Поводом стали сообщения о том, что при ликвидации животных могли использоваться препараты, не вызывающие мгновенной смерти. Речь идет о курареподобных миорелаксантах, которые парализуют мышцы, но не отключают сознание. В таком случае животные могли испытывать боль, удушье и стресс.

Авторы обращения считают, что подобная практика, если она подтвердится, может свидетельствовать о нарушении норм гуманного обращения с животными. В связи с этим надзорный орган просят провести проверку и дать правовую оценку действиям ветеринарных служб.

В случае выявления нарушений действия ответственных лиц могут подпасть под статью 245 УК РФ — жестокое обращение с животными.

Напомним, вспышки пастереллеза выявили в нескольких регионах, однако наибольший резонанс вызвала ситуация в Новосибирской области. Ранее СК РФ заинтересовался местным Минсельхозом из-за забоя скота в селах, после того как жители записали видеообращение и попросили "сжигать их вместе с коровами".

Вспышки пастереллеза зафиксировали и в Алтайском крае. Как сообщило накануне региональное управление ветеринарии, все очаги уже локализованы. По данным СМИ, в Алтайском крае собственники изъятых и уничтоженных животных потеряли свыше 1 млрд рублей.