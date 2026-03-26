Факт сжигания коров заживо в Новосибирской области попросили проверить Генпрокуратуру
Подобная практика, если она подтвердится, может свидетельствовать о нарушении норм гуманного обращения с животными
26 марта 2026, 16:20, ИА Амител
В Новосибирской области Генеральной прокуратуре РФ направили обращение с просьбой проверить возможные нарушения при уничтожении скота в рамках противоэпизоотических мероприятий, пишет "МК".
Поводом стали сообщения о том, что при ликвидации животных могли использоваться препараты, не вызывающие мгновенной смерти. Речь идет о курареподобных миорелаксантах, которые парализуют мышцы, но не отключают сознание. В таком случае животные могли испытывать боль, удушье и стресс.
Авторы обращения считают, что подобная практика, если она подтвердится, может свидетельствовать о нарушении норм гуманного обращения с животными. В связи с этим надзорный орган просят провести проверку и дать правовую оценку действиям ветеринарных служб.
В случае выявления нарушений действия ответственных лиц могут подпасть под статью 245 УК РФ — жестокое обращение с животными.
Напомним, вспышки пастереллеза выявили в нескольких регионах, однако наибольший резонанс вызвала ситуация в Новосибирской области. Ранее СК РФ заинтересовался местным Минсельхозом из-за забоя скота в селах, после того как жители записали видеообращение и попросили "сжигать их вместе с коровами".
Вспышки пастереллеза зафиксировали и в Алтайском крае. Как сообщило накануне региональное управление ветеринарии, все очаги уже локализованы. По данным СМИ, в Алтайском крае собственники изъятых и уничтоженных животных потеряли свыше 1 млрд рублей.
17:21:03 26-03-2026
а при забое их убивают заживо, а ур вешают за лапы на станок тоже живых. Где вы тут видите ГРАНЬ гуманности, интересно, реально
18:13:24 26-03-2026
Пастереллез излечивается....
19:45:19 26-03-2026
Тем, в ком к живому состраданье спит,
Шакалами родиться предстоит!
02:49:23 27-03-2026
не отмыться от этого
03:59:57 28-03-2026
Если пострадали животные, которые были здоровы и это был злой умысел и жертвоприношение, то случится тоже самое с виновниками, их детьми и правнуками.
Божий суд сделает свое дело.
03:41:16 31-03-2026
Почему нет ни одного слова, что скотину убивали без документов, без анализов , одним словом без доказательств , что скотина больна. Ни дали никаких бумаг при изъятии животных. Одни фразы. Травников сообщил. Ха ха ха . Все уже поняли кто такой Травников. Фамилия кричит уже кто он такой. Где ответы на эти вопросы. Где документы????? Блеять всякую блевотину общими фразами. Где конкретика?