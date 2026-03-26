В Роскачестве объяснили, когда отключат отопление весной

Даже после отключения тепло могут вернуть в случае резкого похолодания

26 марта 2026, 15:42, ИА Амител

Батарея, отопление / Фото: amic.ru
Отопительный сезон в российских квартирах завершается после того, как местные власти принимают соответствующее решение. Ориентируются они на четкие критерии: среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней подряд должна быть не ниже +8 градусов. Об этом RT сообщили в Роскачестве.

Критерии обозначены в правительственном постановлении. Они должны строго соблюдаться, даже если в отдельные дни температура днем поднимается выше +8. Тепло в квартиры будут подавать, пока среднесуточная норма держится ниже этой отметки в течение пяти дней подряд.

Если после завершения отопительного сезона на улице резко похолодает, отопление могут вернуть. Процессы запуска и остановки занимают несколько дней и не происходят мгновенно, отметили специалисты.

Конкретную дату отключения заранее назвать невозможно. Обычно сроки доводят до жителей через официальные источники. После опубликования распоряжения тепло отключают в течение трех-пяти дней. Работу проводят в несколько этапов: сначала — на промышленных объектах, затем — в жилых домах, а после — в соцобъектах (школах, больницах, детсадах).

Комментарии 5

Гость

16:06:59 26-03-2026

да даже в мае холодно ! До 15 мая не отключать!

Гость

16:55:24 26-03-2026

"Даже после отключения тепло могут вернуть в случае резкого похолодания" ага, когда такое было?

Гость

17:22:44 26-03-2026

у нас автономно у дома , спец.оборудование, когда и как хотим - так и регулируем

Гость

18:31:07 26-03-2026

Когда среднесуточная будет выше +8, это же известный факт

Гость

19:57:41 26-03-2026

Не отключать, а лишь минимизировать нужно подачу тепла вплоть до середины мая, дабы не морозить людей в случае нежданного похолодания!

