Россиянам посоветовали перетерпеть "ломку" после ограничения работы Telegram
Депутат сравнил мессенджер с наркотиком и призвал скорее заводить каналы в Max
18 февраля 2026, 08:00, ИА Амител
Telegram можно сравнить с наркотиком, в случае его полного запрета "возникнет ломка", заявил "Газете.ru" зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев.
«Это как наркотик, к которому привыкают, и если отмена происходит наркотика или запрет, то возникает ломка <...> Ломка пройдет точно так же, как была ломка с Instagram* и Facebook*», — сказал депутат.
По его мнению, "ломка" пройдет, поскольку у россиян есть мессенджер Max. «Я всем советую, пока не поздно, в ближайший месяц создавать каналы в Max, активно пользоваться. Слава Богу, у нас есть, в отличие от 200 других стран в мире, свой собственный национальный мессенджер», — отметил народный избранник.
Олег Матвейчев считает, что у Telegram на фоне ограничений есть два варианта: либо создать российское подразделение, которое будет соблюдать законодательство РФ, либо признать полную блокировку мессенджера.
* Принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной
08:34:14 18-02-2026
Владимир Соловьев почему то в Телеграмме. Где Мах?
12:48:11 18-02-2026
Гость (08:34:14 18-02-2026) Владимир Соловьев почему то в Телеграмме. Где Мах?... Потому что он все-таки не дурак (в отличии от) и отлично понимает, что самовыпилиться из телеги - это собственноручно прикрыть свою же пропаганду на зарубежную аудиторию всё отдав на откуп "непартнерам".
08:38:54 18-02-2026
Если у депутата отобрать всю недвижимость, первое время будет ломка. Потом привыкнет жить в подъезде и питаться на помойке.
11:13:13 18-02-2026
Гость (08:38:54 18-02-2026) Если у депутата отобрать всю недвижимость, первое время буде... Целую твои мысли!!!
08:41:02 18-02-2026
С такими депутатами и враги не нужны.
08:44:07 18-02-2026
ага, прям щас ломаться буду из за телеграм
08:51:27 18-02-2026
с 20 го года слушаем - потерпите мои родные.
а обогнать и перегнать, и история отпустила слишком мало времени - с петровских времен.
12:21:32 18-02-2026
Гость (08:51:27 18-02-2026) с 20 го года слушаем - потерпите мои родные.а обогнать и... Не с 20-го, а с 85-го считай..
12:58:49 18-02-2026
Гость (12:21:32 18-02-2026) Не с 20-го, а с 85-го считай.. ... 1820?
09:03:26 18-02-2026
Если запретить депутатам воровать, у них тоже первое время будет ломка. Зато потом - на свободу с чистой совестью!
09:10:32 18-02-2026
Гость (09:03:26 18-02-2026) Если запретить депутатам воровать, у них тоже первое время б... думаю вас можно привлечь. распоясались.
09:43:05 18-02-2026
Musik (09:10:32 18-02-2026) думаю вас можно привлечь. распоясались.... поясок подзятяни, а то штанцы спадут
09:49:08 18-02-2026
Гость (09:43:05 18-02-2026) поясок подзятяни, а то штанцы спадут ... норм.
а вот вам клетчатый костюм надо б примерить.
09:25:38 18-02-2026
Голосуйте сами за себя на предстоящем плейбисците
10:31:51 18-02-2026
Гость (09:25:38 18-02-2026) Голосуйте сами за себя на предстоящем плейбисците ... Пффф 146 процентов?)
09:31:05 18-02-2026
По логике чиновника месынжер макс это такой же норковый котик.
09:59:04 18-02-2026
Так сразу и не понятно - это такой изощренный троллинг или он на полном серьезе думает, что люди ег послушают и скажут, а ну тогда ладно чё
09:59:31 18-02-2026
Готова перетерпеть "ломку" от отсутствия депутатов!
11:49:32 18-02-2026
Депутаты это анахронизм, сейчас каждый гражданин может проголосовать за принятие или не принятия закона и законов, через свой телефон, это называется прямая демократия.
12:20:31 18-02-2026
Ломка! Наркоманы. что ли?
13:28:44 18-02-2026
Гость (12:20:31 18-02-2026) Ломка! Наркоманы. что ли?... да ломка настоящая, как бы некоторых инфаркт не хватил. Чтобы сердце перенесло потерю ТГ, встаньте на лыжи, на беговую дорожку, в спортзал
подумайте о смысле жизни (ну не с ТГ он связан же)
нашли о чем страдать
даже смешно
16:38:45 18-02-2026
гость (13:28:44 18-02-2026) да ломка настоящая, как бы некоторых инфаркт не хватил. Что... на лыжах в выходной. А на работе вся коммуникация с клиентами и партнерами зарубежом была в ВА, теперь в ТГ.
Вы из-за вашей прихоти покататься на лыжах предлагаете налаженный бизнес бросить? Не ты, старый, его строил, не тебе и указывать как работать
10:57:26 22-02-2026
Надо же такую дичь нести и это "наши" депутаты((