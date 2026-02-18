Россиянам посоветовали перетерпеть "ломку" после ограничения работы Telegram

Депутат сравнил мессенджер с наркотиком и призвал скорее заводить каналы в Max

18 февраля 2026, 08:00, ИА Амител

Telegram / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Telegram можно сравнить с наркотиком, в случае его полного запрета "возникнет ломка", заявил "Газете.ru" зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев.

«Это как наркотик, к которому привыкают, и если отмена происходит наркотика или запрет, то возникает ломка <...> Ломка пройдет точно так же, как была ломка с Instagram* и Facebook*», — сказал депутат.

По его мнению, "ломка" пройдет, поскольку у россиян есть мессенджер Max. «Я всем советую, пока не поздно, в ближайший месяц создавать каналы в Max, активно пользоваться. Слава Богу, у нас есть, в отличие от 200 других стран в мире, свой собственный национальный мессенджер», — отметил народный избранник.

Олег Матвейчев считает, что у Telegram на фоне ограничений есть два варианта: либо создать российское подразделение, которое будет соблюдать законодательство РФ, либо признать полную блокировку мессенджера.

* Принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной