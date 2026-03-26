Военно-медицинский класс для подростков открыли в Барнауле
В проекте, который поддержал Фонд президентских грантов, будут участвовать 25 школьников
26 марта 2026, 16:10, ИА Амител
20 марта в штабе общественной приемной партии "Единая Россия" в Барнауле прошло торжественное мероприятие, посвященное зачислению в военно-медицинский класс. Проект реализуют на базе автономной образовательной организации "Легион 22".
Новый класс направлен на профориентацию подростков, которые хотят познакомиться с профессией военно-медицинского специалиста. В Алтайском крае такую инициативу запускают впервые.
В класс зачислили 25 школьников. Ребята получили специально разработанную форму, познакомились с программой обучения и расписанием занятий, а также смогли задать вопросы организаторам проекта.
Инициативу реализуют при поддержке Фонда президентских грантов. Партнерами выступают Алтайский государственный медицинский университет и Ассоциация ветеранов СВО в Алтайском крае.
С напутственными словами к участникам и их родителям обратились директор "Легион 22" Антон Мамонтов и руководитель структурного подразделения Центра патриотического воспитания Барнаула Александр Юдаков. Они пожелали ребятам успехов в учебе и профессиональном становлении.
Подписывайтесь на официальные каналы "Легион 22" в "Максе" и "ВКонтакте" и следите за основными событиями в жизни класса.
АНОО ДПО "Легион 22"Реклама
Комментарии 0