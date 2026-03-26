Военно-медицинский класс для подростков открыли в Барнауле

В проекте, который поддержал Фонд президентских грантов, будут участвовать 25 школьников

26 марта 2026, 16:10, ИА Амител

Антон Мамонтов и Александр Юдаков на мероприятии по зачислению в класс / Фото предоставлено "Легион22"

20 марта в штабе общественной приемной партии "Единая Россия" в Барнауле прошло торжественное мероприятие, посвященное зачислению в военно-медицинский класс. Проект реализуют на базе автономной образовательной организации "Легион 22".

Новый класс направлен на профориентацию подростков, которые хотят познакомиться с профессией военно-медицинского специалиста. В Алтайском крае такую инициативу запускают впервые.

В класс зачислили 25 школьников. Ребята получили специально разработанную форму, познакомились с программой обучения и расписанием занятий, а также смогли задать вопросы организаторам проекта.

Инициативу реализуют при поддержке Фонда президентских грантов. Партнерами выступают Алтайский государственный медицинский университет и Ассоциация ветеранов СВО в Алтайском крае.

С напутственными словами к участникам и их родителям обратились директор "Легион 22" Антон Мамонтов и руководитель структурного подразделения Центра патриотического воспитания Барнаула Александр Юдаков. Они пожелали ребятам успехов в учебе и профессиональном становлении.

Подписывайтесь на официальные каналы "Легион 22" в "Максе" и "ВКонтакте" и следите за основными событиями в жизни класса.

АНОО ДПО "Легион 22"

Реклама