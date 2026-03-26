Депутаты АКЗС уточнили нормативы предоставления древесины, убрав из законодательства излишнюю "расплывчатость"

26 марта 2026, 15:42, ИА Амител

Председатель комитета АКЗС по аграрной политике, природопользованию и экологии Сергей Серов / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Депутаты АКЗС закрыли "лазейки", позволявшие некоторым жителям региона приобретать сразу несколько партий льготной древесины вместо одной, положенной по закону. Теперь ее будут выдавать непосредственно семьям и "одиноко проживающим гражданам", а не загадочным "застройщикам". А погорельцам, получившим древесину вне очереди после пожара, предстоит становиться в очередь заново. Эти и другие поправки в региональное "лесное" законодательство краевой парламент утвердил на сессии 26 марта.

Презентовал поправки, а заодно рассказывал о причинах их появления председатель "аграрного" комитета АКЗС Сергей Серов. Он отметил: до недавнего времени, согласно региональному законодательству, нормативы льготной древесины выглядели следующим образом: 70 кубометров на "одного застройщика". Проблема в том, что понятие это довольно расплывчатое.

Это, по словам Серова, приводило к тому, что за древесиной нередко могли обратиться сразу несколько членов одной семьи. Поправки же должны положить этому конец. Теперь в нормативах будет четко прописано: 70 кубов положено либо одной семье, либо одному "одиноко проживающему" гражданину.

Новые правила выдачи древесины появятся и для тех, кто получил ее вне очереди для восстановления жилья после пожара или строительства дома заново.

Льготную древесину в Алтайском крае можно приобрести по фиксированной льготной цене или заготовить самостоятельно. При этом в зависимости от цели приобретения или заготовки сделать это можно лишь в строго ограниченных объемах один раз за определенный продолжительный отрезок времени. Для строительства льготную древесину можно получить раз в 25 лет в объеме 70 кубометров, для ремонта — раз в 15 лет в объеме 15 кубов, для отопления — раз в год в объеме до 8 кубов. При этом предоставление древесины происходит не произвольно, а в порядке очереди. Более подробно ознакомиться с правилами получения льготной древесины можно на сайте краевого Минприроды.Погорельцы же, получив древесину после пожара вне очереди, теперь будут считаться использовавшими свое право на нее.

А еще в законодательстве закрепят предельные сроки, в ходе которых можно забрать древесину, когда очередь для этого, наконец, дошла. Они составляют 90 дней после получения соответствующего уведомления. Это сделано для того, чтобы избежать дополнительного затягивания очереди.