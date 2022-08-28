Алтайские легкоатлеты завоевали два «золота» в Челябинске. Там проходит легкоатлетический турнир в рамках Всероссийской Спартакиады по летним видам спорта.

В субботу, 27 августа, спортсмены разыграли 10 комплектов медалей.

Барнаулец Савелий Савлуков победил в забеге на 400 метров. Спортсмен показал результат 46, 05 секунды. Вторым финишировал москвич Артем Арасланов — 46, 53. Третий результат у Артема Распутина из Краснодара — 46, 81.

У женщин барнаульская бегунья Полина Миллер выиграла четырехсотметровку, показав время — 51, 17 секунды. «Серебро» у Екатерины Ивановой из Иркутской области — 52, 30. Третий результат у москвички Екатерины Реньжиной — 52,34.

Стоит отметить, что Миллер и Савлуков представляют на соревнованиях Спартакиады Краснодарский край.