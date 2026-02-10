T2 запустила карьерный лендинг с вакансиями и стажировками для соискателей

Также новая платформа T2.Tech знакомит кандидатов с проектами компании

Базовая станция. Специалист / Фото: пресс-служба Т2

T2 продолжает укреплять технические команды. Оператор увеличивает число специалистов, инвестирует в подготовку кадров и открывает новые карьерные возможности. Одним из ключевых шагов стал запуск карьерного лендинга T2.Tech — платформы, где собрали вакансии и информацию о работе в технической функции.

Ставка на инженеров

Сегодня в технической функции T2 работают более трех тысяч сотрудников. Они развивают сеть в мегаполисах и небольших населенных пунктах, обеспечивают связь в метро, на транспортных узлах и внутри крупных инфраструктурных объектов. На фоне увеличения числа проектов оператор активнее набирает специалистов. За последние два года приток новых сотрудников вырос вдвое, а уровень оттока в 2025 году снизился на 28%.

Компания также расширяет возможности внутреннего развития специалистов. Сотрудники могут переходить в новые роли, откликаясь на позиции из внутреннего дайджеста и обсуждая карьерные шаги с руководителем и HR*-партнером. Особое внимание уделяют начинающим специалистам. Программа стажировок "Новые герои" стала точкой входа в профессию — за год число стажеров выросло втрое, а около 80% участников после обучения переходят в штат.

Единая платформа для кандидатов

Карьерный лендинг T2.Tech объединил ключевую информацию для соискателей — направления технической работы, масштабные проекты, стажировки и возможности роста внутри компании.

«Расширение покрытия сети во всех регионах присутствия T2 требует сильных инженерных команд, поэтому работа с техническими специалистами остается для нас одним из ключевых приоритетов», — пояснила директор по организационному развитию и управлению персоналом Т2 Наталия Рунова.И добавила, что компания стремилась показать не только вакансии, но и масштаб задач, которые решают инженеры, а также их вклад в развитие телеком-инфраструктуры.

«Спрос на технических специалистов в телекоме стремительно растет. В этих условиях мы фокусируемся не только на привлечении талантливых специалистов, но и на создании комфортной среды для их развития», — сказал заместитель генерального директора по технической инфраструктуре T2 Алексей Дмитриев.По его словам, для этого компания делает акцент на развитии специалистов внутри команды, инвестирует в обучение и привлекает сотрудников к реализации проектов федерального масштаба.

*T2.Tech ("Тэ2.Тех"); HR​ ("ЭйчАр")

