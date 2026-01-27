Т2 построила в Сибири 800 новых вышек и улучшила связь

Новые базовые станции появились в городах, туристических местах и удаленных поселках

27 января 2026, 11:00, ИА Амител erid: 2W5zFJYHwLC

Базовая станция / Фото: пресс-служба Т2

T2 в 2025 году продолжила развитие сети в регионах Сибири. Оператор установил базовые станции на территориях, где раньше не имел собственной инфраструктуры, а также усилил сеть в локациях с быстро растущей нагрузкой на мобильный интернет. В результате клиенты получили более чистую голосовую связь и высокую скорость передачи данных.

Общественные места

Инженеры T2 направили основные усилия на места с высоким пользовательским потоком. Дополнительное оборудование появилось в аэропортах, на вокзалах, в парках и других общественных пространствах. Работы также затронули спальные районы городов, туристические зоны и трассы.

В новосибирском аэропорту Толмачево оператор разместил новое оборудование, которое улучшило качество связи в терминалах и на прилегающей территории, включая перрон и зону посадки. В Новосибирском зоопарке после установки дополнительных базовых станций скорость мобильного интернета превысила 200 Мбит/с.

Курорты и малые населенные пункты

Связь усилили и на горнолыжных курортах Кемеровской области – в Шерегеше, на Югусе и Танае. T2 расширила полосу частот под 4G, а в Шерегеше дополнительно смонтировала три вышки. После этого клиенты стали пользоваться мобильным интернетом примерно на 30% быстрее. Связь позволяет отправлять фото и видео, а также вести прямые эфиры прямо со склонов.

Отдельное направление работы – малые населенные пункты. В селах, деревнях и поселках Сибири, где ранее не было покрытия оператора, T2 установила 306 базовых станций. Среди них поселок Диксон на полуострове Таймыр в Красноярском крае. Там компания разместила две вышки – в материковой и островной частях. Оборудование поддерживает стандарты 2G и 4G, что дает жителям возможность звонить и выходить в интернет. Связь также появилась в эвенкийском поселке Чиринда на плато Путорана, в поселке Алтамаш на юге Кузбасса, а также в селах Абай и Юстик Усть-Коксинского района Республики Алтай.

Спальные районы городов

В спальных районах крупных городов инженеры компании установили 77 комплектов оборудования. Работы прошли в 15 городах Сибири, включая административные центры регионов. Часть базовых станций работает на низких частотах, что улучшает прием сигнала в лифтах, подвалах и других сложных зонах.

В макрорегион "Сибирь" входят Новосибирская, Омская, Томская и Кемеровская области, Красноярский и Алтайский края, республики Алтай, Тыва и Хакасия.

T2

Реклама