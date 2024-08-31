Трижды судимый пьяный барнаулец отобрал телефон у пожилого соседа и попал под статью
Злоумышленника заключили под стражу
31 августа 2024, 14:40, ИА Амител
Полицейский автомобиль / Фото: unsplash.com
В Барнауле в полицию обратился 68-летний мужчина с заявлением о нападении соседа по квартире. Пьяный агрессивный мужчина, снимающий соседнюю комнату, сначала потребовал 20 тысяч рублей, а после отказа вернулся с ножом и заставил потерпевшего отдать ему мобильный телефон.
Как сообщили в МВД Алтайского края, подозреваемым оказался 44-летний трижды судимый барнаулец. Его задержали, а похищенный гаджет изъяли.
В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье "Разбой с применением оружия", а также составили административный материал за появление в общественных местах в состоянии опьянения. Горожанина заключили под стражу.
15:33:52 31-08-2024
Вот пьяное чмо, деда ограбил! На большее нихрена не способен.
07:30:54 01-09-2024
Подтвердил квалификацию