На вертолёте и УАЗах. В Горную Колывань и Тигирекский заповедник собираются привлекать богатых туристов

Туристические маршруты на заповедных территориях для богатых людей разрабатывают в Алтайском крае. Ведущие российские туроператоры побывали в Тигирекском заповеднике и Горной Колывани и своими глазами увидели, что может привлечь сюда путешественников. Главная изюминка — организация «туров не для всех». Перспективы огромные, считают участники экспедиции: сплавы по горным рекам, прогулки с дикими животными, пещеры, где жили древние люди, и многие другие достопримечательности обязательно вызовут любопытство путешественников.

Пройтись по земле мамонтов

Тигирекский заповедник — уникальная территория, которую пока незаслуженно обходят вниманием туристы, считают эксперты. Здесь есть на что посмотреть.

Так, например, в заповеднике находят кости мамонтов, вымерших несколько тысяч лет назад. А не так давно обнаружили места стоянки древних людей и их останки.

Привлекательны для путешественников будут и спелеологические маршруты по пещерам, которых на территории заповедника множество. Самые популярные из них имеют «говорящие» названия — Ящур, Логово гиены, Древняя, Мрачная и Страшная. Именно в пещере «Страшная» учёные нашли кости древнего человека: фрагмент черепа и ребро. Но широкой огласки, в отличие от похожих находок в Денисовой пещере Горного Алтая, они не получили.

Вход в Большую Ханхаринскую пещеру / Фото: С. Бондаревская / oopt22.ru

Пещера «Логово гиены» имеет такое название, потому что в ней находили головы и конечности бизонов, лошадей, носорогов, оленей и даже молодых мамонтов, которыми питались пещерные гиены.

В этих пещерах обитает множество летучих мышей. Потому именно это животное стало одним из символов Тигирекского заповедника.

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По мнению экспертов, в заповеднике можно успешно развивать фототуры: в силу природных особенностей местности ежегодно в начале июля и вплоть до конца августа территорию покрывают густые туманы. Туроператоры уверены, что любителей фотографий с необычными локациями это явление точно заинтересует.

Бобровая хатка / Фото: vk.com/tigirekreserve

А дополнительным бонусом станут встречи с дикими животными — далеко не везде сегодня даже в дикой природе можно увидеть, например, маралов, поэтому воплощение этой идеи в жизнь гарантирует заповеднику уникальность.

«На землях Тигирека насчитывается 34 вида растений, внесённых в Красную книгу, по территории ходят бурые медведи, маралы, косули, лоси...» — отметил Денис Соломахин, заместитель директора по туризму в заповеднике.

Кроме того, в Тигиреке уже есть фотоловушки, которые позволяют учёным круглосуточно следить за жизнью животных. Демонстрация этих кадров туристам тоже вызовет большой интерес. «Участник тура мог бы сам поставить фотоловушку, а потом наблюдать, что происходит в этих местах, пока находится в заповеднике», — считает представитель RussiaDiscovery Елена Лавренова.

Также туроператоры предлагают развивать на территории экстремальный туризм: добавить организацию сплавов по горной реке, запустить больше треккинговых маршрутов.

Например, можно организовать подъём на гору Шляпную, получившую своё название за причудливую вершину. С горы открывается красивый вид на окрестности и долину реки Большой Тигирек. Вершина уже стала излюбленным объектом у фотографов, которые рискуют сюда подняться.

Реки Тигирека / Фото: oopt22.ru

Полёт на вертолёте

Пока большая проблема для развития туризма в этом направлении — отсутствие дорог. Горная местность сама по себе кажется довольно тяжёлой для неподготовленного путешественника, так ещё и инфраструктура нуждается в активном развитии, говорят эксперты. На легковой машине здесь не проехать. «Дорога в случае дождя может стать критичным фактором», — отметила Анастасия Иванова, представитель туроператора «Экспедиции клуба путешествий Михаила Кожухова». Доставлять туристов, по её мнению, можно с помощью внедорожников типа УАЗ и даже вертолётов. Но это недешёвое удовольствие.

«Появление нового маршрута наверняка вызовет интерес туристов, но бюджетным это направление не будет», — подчеркнула Иванова.

Несмотря на то, что привлечение туристов со всей России к направлению Тигирек — важнейшая задача, эксперты отмечают, что маршрут в ближайшее время массовым стать не сможет.

«При таких обстоятельствах цифра даже 500-700 приезжих за сезон стала бы вполне успешной», — сказал Денис Соломахин. Но если заняться развитием инфраструктуры, в том числе системой троп, то заповедник смог бы принимать до пяти тысяч туристов.

При этом, как уверен Соломахин, при грамотном подходе вред природе не будет нанесён.

Истоки Ини / Фото: А. Попов / oopt22.ru

Состояние созерцания

Второе туристическое направление, которое планируют развивать в Алтайском крае, — Горная Колывань. В отличие от Тигирекского заповедника, эксперты планируют развивать туризм в Колывани с акцентом на исследовательские маршруты, например, по следам разработки камней. И в этом случае главный ключ к успеху, по их мнению, — Колыванский музей истории камнерезного дела и Камнерезный завод, где сделали самую большую в мире «Царицу ваз». Напомним, эта ваза, весом 19 тонн и высотой 2,57 метра, сейчас находится в Эрмитаже.

Колыванское озеро / Фото: visitaltai.info

Эксперты отмечают, что Колывань уникальна по разнообразию рельефа и природных зон, но самое интересное то, что здесь соседствуют, дополняя друг друга, творения природы и рук человека. А потому каждый путешественник сможет найти те эмоции, которые необходимы именно ему.

«В Горной Колывани можно ощутить состояние покоя и умиротворения...» — сказала представитель RussiaDiscovery Елена Лавренова, описывая достопримечательности местности.

Гора Синюха / Фото: visitaltai.info

Особым достоянием Колывани считается гора Синюха, возвышающаяся на 1210 метров над уровнем моря и издавна являющаяся местом паломничества. На вершине и склонах горы есть несколько естественных гранитных чаш, наполненных, как многие считают, святой водой. А на северном склоне горы Синюхи протекает целебный источник. Жители окрестных сёл издавна считали это место священным и, заболев, приходили сюда, чтобы набрать лечебной воды.

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Вблизи Синюхи расположилось озеро Белое, которое является довольно популярным среди туристов.

По мнению экспертов, несмотря на то, что Тигирек и Горная Колывань находятся в одном направлении, туры туда необходимо разделять, потому что нужна как минимум неделя, чтобы сполна насладиться красотами всех мест.

Владислав Звягинцев

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