На вертолёте и УАЗах. В Горную Колывань и Тигирекский заповедник собираются привлекать богатых туристов
Сплавы по горным рекам, прогулки с дикими животными, пещеры, где жили древние люди, и многие другие достопримечательности обязательно вызовут любопытство путешественников, уверены эксперты
Туристические маршруты на заповедных территориях для богатых людей разрабатывают в Алтайском крае. Ведущие российские туроператоры побывали в Тигирекском заповеднике и Горной Колывани и своими глазами увидели, что может привлечь сюда путешественников. Главная изюминка — организация «туров не для всех». Перспективы огромные, считают участники экспедиции: сплавы по горным рекам, прогулки с дикими животными, пещеры, где жили древние люди, и многие другие достопримечательности обязательно вызовут любопытство путешественников.
Пройтись по земле мамонтов
Тигирекский заповедник — уникальная территория, которую пока незаслуженно обходят вниманием туристы, считают эксперты. Здесь есть на что посмотреть.
Так, например, в заповеднике находят кости мамонтов, вымерших несколько тысяч лет назад. А не так давно обнаружили места стоянки древних людей и их останки.
Привлекательны для путешественников будут и спелеологические маршруты по пещерам, которых на территории заповедника множество. Самые популярные из них имеют «говорящие» названия — Ящур, Логово гиены, Древняя, Мрачная и Страшная. Именно в пещере «Страшная» учёные нашли кости древнего человека: фрагмент черепа и ребро. Но широкой огласки, в отличие от похожих находок в Денисовой пещере Горного Алтая, они не получили.
Вход в Большую Ханхаринскую пещеру / Фото: С. Бондаревская / oopt22.ru
Пещера «Логово гиены» имеет такое название, потому что в ней находили головы и конечности бизонов, лошадей, носорогов, оленей и даже молодых мамонтов, которыми питались пещерные гиены.
В этих пещерах обитает множество летучих мышей. Потому именно это животное стало одним из символов Тигирекского заповедника.
По мнению экспертов, в заповеднике можно успешно развивать фототуры: в силу природных особенностей местности ежегодно в начале июля и вплоть до конца августа территорию покрывают густые туманы. Туроператоры уверены, что любителей фотографий с необычными локациями это явление точно заинтересует.
Бобровая хатка / Фото: vk.com/tigirekreserve
А дополнительным бонусом станут встречи с дикими животными — далеко не везде сегодня даже в дикой природе можно увидеть, например, маралов, поэтому воплощение этой идеи в жизнь гарантирует заповеднику уникальность.
«На землях Тигирека насчитывается 34 вида растений, внесённых в Красную книгу, по территории ходят бурые медведи, маралы, косули, лоси...» — отметил Денис Соломахин, заместитель директора по туризму в заповеднике.
Кроме того, в Тигиреке уже есть фотоловушки, которые позволяют учёным круглосуточно следить за жизнью животных. Демонстрация этих кадров туристам тоже вызовет большой интерес. «Участник тура мог бы сам поставить фотоловушку, а потом наблюдать, что происходит в этих местах, пока находится в заповеднике», — считает представитель RussiaDiscovery Елена Лавренова.
Также туроператоры предлагают развивать на территории экстремальный туризм: добавить организацию сплавов по горной реке, запустить больше треккинговых маршрутов.
Например, можно организовать подъём на гору Шляпную, получившую своё название за причудливую вершину. С горы открывается красивый вид на окрестности и долину реки Большой Тигирек. Вершина уже стала излюбленным объектом у фотографов, которые рискуют сюда подняться.
Реки Тигирека / Фото: oopt22.ru
Полёт на вертолёте
Пока большая проблема для развития туризма в этом направлении — отсутствие дорог. Горная местность сама по себе кажется довольно тяжёлой для неподготовленного путешественника, так ещё и инфраструктура нуждается в активном развитии, говорят эксперты. На легковой машине здесь не проехать. «Дорога в случае дождя может стать критичным фактором», — отметила Анастасия Иванова, представитель туроператора «Экспедиции клуба путешествий Михаила Кожухова». Доставлять туристов, по её мнению, можно с помощью внедорожников типа УАЗ и даже вертолётов. Но это недешёвое удовольствие.
«Появление нового маршрута наверняка вызовет интерес туристов, но бюджетным это направление не будет», — подчеркнула Иванова.
Несмотря на то, что привлечение туристов со всей России к направлению Тигирек — важнейшая задача, эксперты отмечают, что маршрут в ближайшее время массовым стать не сможет.
«При таких обстоятельствах цифра даже 500-700 приезжих за сезон стала бы вполне успешной», — сказал Денис Соломахин. Но если заняться развитием инфраструктуры, в том числе системой троп, то заповедник смог бы принимать до пяти тысяч туристов.
При этом, как уверен Соломахин, при грамотном подходе вред природе не будет нанесён.
Истоки Ини / Фото: А. Попов / oopt22.ru
Состояние созерцания
Второе туристическое направление, которое планируют развивать в Алтайском крае, — Горная Колывань. В отличие от Тигирекского заповедника, эксперты планируют развивать туризм в Колывани с акцентом на исследовательские маршруты, например, по следам разработки камней. И в этом случае главный ключ к успеху, по их мнению, — Колыванский музей истории камнерезного дела и Камнерезный завод, где сделали самую большую в мире «Царицу ваз». Напомним, эта ваза, весом 19 тонн и высотой 2,57 метра, сейчас находится в Эрмитаже.
Колыванское озеро / Фото: visitaltai.info
Эксперты отмечают, что Колывань уникальна по разнообразию рельефа и природных зон, но самое интересное то, что здесь соседствуют, дополняя друг друга, творения природы и рук человека. А потому каждый путешественник сможет найти те эмоции, которые необходимы именно ему.
«В Горной Колывани можно ощутить состояние покоя и умиротворения...» — сказала представитель RussiaDiscovery Елена Лавренова, описывая достопримечательности местности.
Гора Синюха / Фото: visitaltai.info
Особым достоянием Колывани считается гора Синюха, возвышающаяся на 1210 метров над уровнем моря и издавна являющаяся местом паломничества. На вершине и склонах горы есть несколько естественных гранитных чаш, наполненных, как многие считают, святой водой. А на северном склоне горы Синюхи протекает целебный источник. Жители окрестных сёл издавна считали это место священным и, заболев, приходили сюда, чтобы набрать лечебной воды.
Вблизи Синюхи расположилось озеро Белое, которое является довольно популярным среди туристов.
По мнению экспертов, несмотря на то, что Тигирек и Горная Колывань находятся в одном направлении, туры туда необходимо разделять, потому что нужна как минимум неделя, чтобы сполна насладиться красотами всех мест.
Владислав Звягинцев