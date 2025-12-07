Седьмой случай нападения. Агрессивный алабай загнал жителей алтайского поселка на сосну

На кадрах видно, что на ноге пострадавшей остались синяки и следы зубов

07 декабря 2025, 14:00, ИА Амител

Агрессивный алабай / Фото: "Инцидент Барнаул"

Жители поселка Новые Зори рассказали о серии нападений агрессивной собаки, последнее произошло 3 декабря. Историю опубликовали пострадавшие в телеграм-канале "Инцидент Барнаул". Женщина сообщила, что гуляла с мужем по лесу, когда сзади на них набросился крупный пес, предположительно, алабай. По ее словам, животное рычало и дважды укусило ее, порвав верхнюю одежду. К посту она приложила фотографии: на снимках заметны синяки и следы от зубов на ноге.

Женщина отметила, что собака была без хозяина. Понимая, что пес не отступит, она и ее муж решили забраться на сосны, чтобы спастись.

«В 17:32, сидя на сосне, мною был совершен звонок в 112 с просьбой о помощи. Служба "112" быстро отреагировала, к нам приехали и забрали на автомобиле», – рассказала она.

Позднее они направились к предполагаемому владельцу животного, и, заглянув за забор участка, увидели ту самую собаку уже на территории домовладения. Им вышел навстречу мужчина, представившийся работником, которому они и сообщили о нападении.

Когда женщина рассказала о случившемся в поселковых чатах, выяснилось, что это уже седьмой подобный случай. По словам местных жителей, среди пострадавших есть ребенок. Люди утверждают, что обращались в полицию, однако у правоохранителей якобы нет полномочий решать ситуацию с конкретной собакой.

«Все местные жители, дети, бабушки, мамы с колясками не могут гулять спокойно по лесу в страхе встретиться с этим агрессивным псом. И на обращения граждан хозяева пса рекомендуют по лесу не гулять. На лицо халатное отношение хозяев к столь опасной породе. Это очень страшно, я вчера с жизнью попрощалась. И насколько у меня муж спокойный и вырос с собаками, он говорит, что мы были в шаге от растерзания», – написала женщина.

Она надеется, что после ее обращения в соцсетях компетентные службы обратят внимание на проблему и примут меры, чтобы обезопасить жителей поселка.

