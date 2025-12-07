Седьмой случай нападения. Агрессивный алабай загнал жителей алтайского поселка на сосну
На кадрах видно, что на ноге пострадавшей остались синяки и следы зубов
07 декабря 2025, 14:00, ИА Амител
Жители поселка Новые Зори рассказали о серии нападений агрессивной собаки, последнее произошло 3 декабря. Историю опубликовали пострадавшие в телеграм-канале "Инцидент Барнаул". Женщина сообщила, что гуляла с мужем по лесу, когда сзади на них набросился крупный пес, предположительно, алабай. По ее словам, животное рычало и дважды укусило ее, порвав верхнюю одежду. К посту она приложила фотографии: на снимках заметны синяки и следы от зубов на ноге.
Женщина отметила, что собака была без хозяина. Понимая, что пес не отступит, она и ее муж решили забраться на сосны, чтобы спастись.
«В 17:32, сидя на сосне, мною был совершен звонок в 112 с просьбой о помощи. Служба "112" быстро отреагировала, к нам приехали и забрали на автомобиле», – рассказала она.
Позднее они направились к предполагаемому владельцу животного, и, заглянув за забор участка, увидели ту самую собаку уже на территории домовладения. Им вышел навстречу мужчина, представившийся работником, которому они и сообщили о нападении.
Когда женщина рассказала о случившемся в поселковых чатах, выяснилось, что это уже седьмой подобный случай. По словам местных жителей, среди пострадавших есть ребенок. Люди утверждают, что обращались в полицию, однако у правоохранителей якобы нет полномочий решать ситуацию с конкретной собакой.
«Все местные жители, дети, бабушки, мамы с колясками не могут гулять спокойно по лесу в страхе встретиться с этим агрессивным псом. И на обращения граждан хозяева пса рекомендуют по лесу не гулять. На лицо халатное отношение хозяев к столь опасной породе. Это очень страшно, я вчера с жизнью попрощалась. И насколько у меня муж спокойный и вырос с собаками, он говорит, что мы были в шаге от растерзания», – написала женщина.
Она надеется, что после ее обращения в соцсетях компетентные службы обратят внимание на проблему и примут меры, чтобы обезопасить жителей поселка.
Ранее сообщалось, что в Петрозаводске во дворе жилого комплекса "Каскад" на улице Попова породистый кане-корсо, сорвавшись с поводка, атаковал женщину, выгуливавшую своего питомца – американского голого терьера.
14:31:57 07-12-2025
Застрелите, он же не чипированный и собственностью не является.
14:44:47 07-12-2025
Олег (14:31:57 07-12-2025) Застрелите, он же не чипированный и собственностью не являет... хозяина?
15:28:18 07-12-2025
Олег (14:31:57 07-12-2025) Застрелите, он же не чипированный и собственностью не являет... Вы про хозяина?
18:23:26 07-12-2025
Олег (14:31:57 07-12-2025) Застрелите, он же не чипированный и собственностью не являет... это как ты чип проверил? он под кожей, с биркой не путать. Тем более хозяин известен, нужно с хозяина спрашивать. Застрелите одну собаку, он еще 5 заведет и выпустит.
14:57:15 07-12-2025
Потому что Решения проблемы нет. Отлов, стерилизация, возвращение в среду обитания или содержание в питомнике. Это Просто трата бюджетных средств. Для порядка необходима полная ликвидация бродячих и введение налога на содержание домашних псин. Тысяч десять в месяц я думаю хватит для начала. Так вопрос будет решен
14:57:23 07-12-2025
Покормите.
20:22:43 07-12-2025
Гость (14:57:23 07-12-2025) Покормите.... Вооот золотые слова, покормите, еда она знаете ли разная бывает, некоторую еду только раз в жизни можно съесть.
15:24:52 07-12-2025
Почитайте закон. Для защиты граждан от нападения опасных животных необходимо применять оружие или что там у Вас есть вместо оружия. Это конечно самодеятельность, но законная и эффективная. Поняли? Уничтожить пса, защищаясь. Подготовьтесь и сделайте это. Благодарность ещё от полиции получите, потому что за них работу сделаете.
16:33:18 07-12-2025
Нож берите и след раз и все нет проблем и псины.
20:19:43 07-12-2025
Добрый (16:33:18 07-12-2025) Нож берите и след раз и все нет проблем и псины. ... Не нужно брать нож, там где нужен топор.
19:36:44 07-12-2025
даже не зная заранее об агрессивной собаке я гуляю в лесу только с перц- баллоном или травматом. Полому как ЛЕС, дада. потому что мало ли что. А тут какая то наивность .., граничащая с беспечностью. ну элементарно инстинкт самосохранения то должен быть? "отпугиватель" опять же очень эффективный, только выбирайте высокомощный, куча на маркетплесах годных приборов
19:44:26 07-12-2025
арбалет 8-зарадный
20:26:23 07-12-2025
Верхние 2. Вам вопрос. Вы уверены, что вас нож или топор спасет от алабая? В нем вес почти как в человеке... Но жира практически нет... Одни мышцы. И если вы топор держали только в деревне у дедушки/бабушки когда дрова рубить пытались, а нож использовали только для нарезки колбасы, то вы ничего с такой собакой не сделаете... Эти инструменты надо в другую сторону использовать...
20:29:30 07-12-2025
Зачем СМИ разгоняют эту тему ?
20:55:39 07-12-2025
Пёс на самовыгуле???
21:56:07 07-12-2025
Нехрен ширкаться по чужой территории. Это повезло, что хозяин был на работе...
11:45:57 08-12-2025
Есть ли у хозяина пса 7 штрафов по заявлениям?
Редакция, можно ли это узнать?
Если нет, то почему?
Все семь пострадавших семей могут и в суд на моральную компенсацию от нападения подать.
Деньгами таких хозяев эффективно наказывать, они умнеют иногда.