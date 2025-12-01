Агрессивные стаи бродячих собак терроризируют два района Барнаула
Жители сообщают о нападениях на людей в районе улицы Шумакова и на проспекте Космонавтов
01 декабря 2025, 21:30, ИА Амител
В Барнауле резко обострилась проблема с агрессивными стаями бродячих собак, которые угрожают безопасности жителей сразу в двух районах города. По сообщениям местных жителей в Telegram-канале "В курсе 22", одна из стай обитает возле бизнес-центра "Крылья" на улице Шумакова.
«Собаки кидаются на людей, не давая пройти к зданию», – жалуются очевидцы.
При этом обращения в администрацию Индустриального района были перенаправлены в приют "Ласка", сотрудники которого, по словам очевидцев, выезжали на место, но животных "не обнаружили".
Вторая крупная стая, насчитывающая более 14 особей, обосновалась на проспекте Космонавтов, 12/3. Работники близлежащих предприятий сообщают, что собаки не только пугают прохожих и сотрудников, но и наносят ущерб имуществу: царапают припаркованные автомобили, бросаются под колеса движущегося транспорта, провоцируя тем самым аварийные ситуации.
Ранее стая собак напала на ребенка в Бийске, когда он шел домой.
06:51:41 02-12-2025
Снова отстреливать надо... В районе пересечения Советской Армии и 42-й Бригады тоже стая разгуливает, голов шесть агрессивных.
07:23:13 02-12-2025
Гость (06:51:41 02-12-2025) Снова отстреливать надо... В районе пересечения Советской Ар... Готовьтесь, набегут, заминусят.
09:44:05 02-12-2025
А стрелять в населенном пункте нельзя. А как отбиваться, ножами? Мачете тоже нельзя
16:20:00 08-12-2025
Гость (09:44:05 02-12-2025) А стрелять в населенном пункте нельзя. А как отбиваться, нож... С чего вдруг мачете нельзя??? Это хоз-быт!
09:53:18 02-12-2025
сспади
купите балончик в охоте и делов та
10:29:54 02-12-2025
Лопатой зарубил и Вася кот.
10:36:54 02-12-2025
Началась зима и у подьездов начался сезон желто коричнегольда и снега.А вот еще что недавно на поселке мирном у нас в городе нельзя было выйте из машины даже сотрудникам скорой помощи.Уважаемые власти мы боимся за детей .
12:19:52 02-12-2025
у нас по законодательству есть ответственные за бродячих собак - администрации районов. Все претензии к ним.
15:05:37 02-12-2025
Вот пусть они и дадут развернутый ответ на данную статью.