Агрессивные стаи бродячих собак терроризируют два района Барнаула

Жители сообщают о нападениях на людей в районе улицы Шумакова и на проспекте Космонавтов

01 декабря 2025, 21:30, ИА Амител

Стая бездомных собак / Фото: amic.ru

В Барнауле резко обострилась проблема с агрессивными стаями бродячих собак, которые угрожают безопасности жителей сразу в двух районах города. По сообщениям местных жителей в Telegram-канале "В курсе 22", одна из стай обитает возле бизнес-центра "Крылья" на улице Шумакова.

«Собаки кидаются на людей, не давая пройти к зданию», – жалуются очевидцы.

При этом обращения в администрацию Индустриального района были перенаправлены в приют "Ласка", сотрудники которого, по словам очевидцев, выезжали на место, но животных "не обнаружили".

Вторая крупная стая, насчитывающая более 14 особей, обосновалась на проспекте Космонавтов, 12/3. Работники близлежащих предприятий сообщают, что собаки не только пугают прохожих и сотрудников, но и наносят ущерб имуществу: царапают припаркованные автомобили, бросаются под колеса движущегося транспорта, провоцируя тем самым аварийные ситуации.

