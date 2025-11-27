Бойцовская собака напала на прохожих в Петрозаводске

Владелец агрессивного пса не извинился перед пострадавшими

27 ноября 2025, 23:20, ИА Амител

Злая собака, бешенство/Сгенерировано Midjourney / amic.ru

В Петрозаводске во дворе жилого комплекса "Каскад" на улице Попова породистый кане-корсо, сорвавшись с поводка, атаковал женщину, выгуливавшую своего питомца – американского голого терьера, пишет karelinform.ru.

Хозяйка пыталась защитить собаку, прикрыв ее собой, но агрессивное животное продолжало нападать и на нее. В результате инцидента женщина получила множественные ушибы ног, ее куртка была испачкана слюной животного. Питомец перенес сильный стресс, ему назначено лечение. Владелец кане-корсо не посчитал нужным принести пострадавшим извинения, что вынудило семью обратиться с заявлением в полицию.

Данный случай – далеко не первый. Ранее, 12 ноября, та же собака едва не разорвала еще одного пса – корги. Жители города также сообщают о других эпизодах с агрессивными животными на улицах Судостроительной, Ключевой и в микрорайоне Соломенное, где страдали и дети.

Несмотря на четкие правила выгула потенциально опасных пород, требующие наличия поводка и намордника, на практике их соблюдение часто игнорируется.

Реакция властей, как правило, ограничивается предупреждениями, что не решает проблему системно. Для обеспечения безопасности горожан необходимы не только штрафы, но и просветительская работа с владельцами животных, усиленный контроль со стороны муниципальных служб, а в некоторых случаях – изъятие собаки и оценка ее поведения специалистами.

