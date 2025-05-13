В Барнауле почти 20 частных домов останутся без холодной воды

14 мая специалисты водоканала проведут плановые работы

13 мая 2025, 20:00, ИА Амител

Кран с водой / Фото: unsplash.com / Sasikan Ulevik

В Барнауле на улице Зеркальной, 48, пройдут плановые работы по врезке пожарного гидранта. Как сообщает "Росводоканал Барнаул", они начнутся 14 мая и продлятся с 09:00 до 19:00.

На время работ холодной воды не будет в 17 частных домах по улице Зеркальной в домах № 31–45, а также № 34–54.

"Приносим извинения за временные неудобства", – добавили в водоканале.

Напомним, с 12 по 18 мая у части барнаульцев не будет горячей воды. Это необходимо для испытаний на тепловые потери, которые проводятся раз в пять лет, для того чтобы определить тепловые потери, возникающие при эксплуатации трубопроводов. Это позволит разработать ряд мероприятий для качественного улучшения показателей работы тепловых сетей.

Изначально отключить воду должны были в 1414 многоквартирных домах, 84 детских садах, 50 медучреждениях и на иных объектах. Однако позднее список сократили – это связано с необходимостью сохранить на станциях СГК заданную нагрузку по выработке электрической энергии, чтобы покрыть потребности рынка.