В Барнауле у Сибирской Долины тушат горящую траву

Из-за пожара в городе ощущается запах дыма

07 мая 2025, 12:00, ИА Амител

Пожар в окрестностях Барнаула / Фото: МЧС Алтайского края

В районе барнаульского поселка Сибирская Долина тушат горящую траву в пойме реки Оби, сообщили в МЧС Алтайского края.

Отмечается, что к месту происшествия практически нет проезда, поэтому для ликвидации огня сформировали группировку на высокопроходимой технике.

Следят за обстановкой с помощью беспилотной авиации.

"В городе Барнауле ощущается запах дыма. Угрозы населенным пунктам нет", – уточнили в ведомстве.

С 11 апреля на территории региона действует особый противопожарный режим. В этот период запрещено использование открытого огня, разведение костров, сжигание сухой растительности, растительных остатков и других горючих отходов на всех категориях земель.