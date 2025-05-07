В Барнауле у Сибирской Долины тушат горящую траву
Из-за пожара в городе ощущается запах дыма
07 мая 2025, 12:00, ИА Амител
В районе барнаульского поселка Сибирская Долина тушат горящую траву в пойме реки Оби, сообщили в МЧС Алтайского края.
Отмечается, что к месту происшествия практически нет проезда, поэтому для ликвидации огня сформировали группировку на высокопроходимой технике.
Следят за обстановкой с помощью беспилотной авиации.
"В городе Барнауле ощущается запах дыма. Угрозы населенным пунктам нет", – уточнили в ведомстве.
С 11 апреля на территории региона действует особый противопожарный режим. В этот период запрещено использование открытого огня, разведение костров, сжигание сухой растительности, растительных остатков и других горючих отходов на всех категориях земель.
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