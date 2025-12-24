В Бийске выставили на продажу редкое японское ретрокупе Mitsuoka Le‑Seyde

Визуально машина напоминает роскошный ретрокар, но технически соответствует уровню конца 1980‑х

24 декабря 2025, 11:27, ИА Амител

Ретрокупе Mitsuoka Le‑Seyde / "Авито.ру"

В Бийске продают необычный автомобиль – Mitsuoka Le‑Seyde 1990 года выпуска. Цена экземпляра – 3 млн рублей, пишет НГС.

Это японское купе создан компанией Mitsuoka Motor как художественное переосмысление автомобильной классики. Хотя машина построена на базе Nissan Silvia S13 (признанной JDM‑классики), ее кузов выполнен в стилистике европейских автомобилей 1930–1950‑х годов – прежде всего, Bentley и Bugatti довоенной эпохи.

Автомобиль имеет яркий дизайн: длинный капот, отдельные крылья, вертикальную решетку радиатора и запасное колесо на корме. Визуально машина напоминает роскошный ретрокар, но технически соответствует уровню конца 1980‑х.

Продавец привел технические характеристики автомобиля. Так, двигатель бензиновый объемом 1,8 л, мощность двигателя – 125 л. с., а пробег составляет 75 000 км.

Согласно объявлению, автомобиль находится в отличном состоянии. Его цвет "хамелеон", двигатель отремонтирован, установлен компрессор с ресивером, имеется звуковой пневмосигнал Hella, спицевые диски на одной гайке. При этом владелец ретрокара использовал машину только летом, а зимой хранил в сухом теплом гараже.

Отметим, что Mitsuoka Le‑Seyde – один из первых серийных автомобилей марки, представленных в 1990 году. Всего было выпущено около 500 экземпляров, что делает модель редкой даже в Японии.

Многие машины продавались в виде комплектов для сборки – это позволяло обходить налоговые ограничения. Философия Mitsuoka Motor заключается в том, чтобы брать серийную технику и превращать ее в эксцентричное произведение автомобильного искусства, где приоритет отдан не скорости или технологиям, а эмоциям и визуальному эффекту.

Ранее эксперты назвали самые надежные автомобили за всю историю – возглавила топ Toyota.