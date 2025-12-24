В Бийске выставили на продажу редкое японское ретрокупе Mitsuoka Le‑Seyde
Визуально машина напоминает роскошный ретрокар, но технически соответствует уровню конца 1980‑х
24 декабря 2025, 11:27, ИА Амител
В Бийске продают необычный автомобиль – Mitsuoka Le‑Seyde 1990 года выпуска. Цена экземпляра – 3 млн рублей, пишет НГС.
Это японское купе создан компанией Mitsuoka Motor как художественное переосмысление автомобильной классики. Хотя машина построена на базе Nissan Silvia S13 (признанной JDM‑классики), ее кузов выполнен в стилистике европейских автомобилей 1930–1950‑х годов – прежде всего, Bentley и Bugatti довоенной эпохи.
Автомобиль имеет яркий дизайн: длинный капот, отдельные крылья, вертикальную решетку радиатора и запасное колесо на корме. Визуально машина напоминает роскошный ретрокар, но технически соответствует уровню конца 1980‑х.
Продавец привел технические характеристики автомобиля. Так, двигатель бензиновый объемом 1,8 л, мощность двигателя – 125 л. с., а пробег составляет 75 000 км.
Согласно объявлению, автомобиль находится в отличном состоянии. Его цвет "хамелеон", двигатель отремонтирован, установлен компрессор с ресивером, имеется звуковой пневмосигнал Hella, спицевые диски на одной гайке. При этом владелец ретрокара использовал машину только летом, а зимой хранил в сухом теплом гараже.
Отметим, что Mitsuoka Le‑Seyde – один из первых серийных автомобилей марки, представленных в 1990 году. Всего было выпущено около 500 экземпляров, что делает модель редкой даже в Японии.
Многие машины продавались в виде комплектов для сборки – это позволяло обходить налоговые ограничения. Философия Mitsuoka Motor заключается в том, чтобы брать серийную технику и превращать ее в эксцентричное произведение автомобильного искусства, где приоритет отдан не скорости или технологиям, а эмоциям и визуальному эффекту.
12:08:56 24-12-2025
Красивое авто
14:02:40 24-12-2025
Я вообще от экстерьера машин 20-40х в восторге. Понимаю, что аэродиномичнасть сильно уступает современным, но эстетика на высот.
22:52:35 25-12-2025
Видела на наших дорогах этого красавчика!