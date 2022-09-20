Почему в Барнауле не показывают цифровые каналы телевидения и отключилось радио?
Барнаульцы жалуются, что 20 сентября не могут посмотреть свои любимые программы по телевизору. Amic.ru узнал, почему и у кого отключились каналы ТВ
20 сентября читатели amic.ru пожаловались в редакцию на то, что у них «по эфирному ТВ не показывает ни один канал». В Алтайском краевом радиотелевизионном передающем центре нам пояснили, что произошло с сигналом.
У кого отключилось телевидение?
Перерыв в вещании в Барнауле произошёл у тех пользователей, кто смотрит цифровое телевидение по двум мультиплексам. Это бесплатные пакеты теле- и радиоканалов, за которые отвечает один передатчик. Не работают также цифровые радиоканалы, принимаемые через мультиплексы.
Показывают ли передачи у пользователей кабельного ТВ?
На пользователей кабельного ТВ этот перерыв в вещании в Барнауле 20 сентября не распространяется, там всё транслируется. Обычные радиостанции тоже работают.
Почему отключили телевидение в Барнауле?
В Алтайском краевом радиотелевизионном передающем центре рассказали, что идут технические работы.
Когда снова включат телевещание в Барнауле?
Работы будут проводиться только 20 сентября до 14:00 по местному времени.