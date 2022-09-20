Почему в Барнауле не показывают цифровые каналы телевидения и отключилось радио?

20 сентября читатели amic.ru пожаловались в редакцию на то, что у них «по эфирному ТВ не показывает ни один канал». В Алтайском краевом радиотелевизионном передающем центре нам пояснили, что произошло с сигналом.

У кого отключилось телевидение?

Перерыв в вещании в Барнауле произошёл у тех пользователей, кто смотрит цифровое телевидение по двум мультиплексам. Это бесплатные пакеты теле- и радиоканалов, за которые отвечает один передатчик. Не работают также цифровые радиоканалы, принимаемые через мультиплексы.

Показывают ли передачи у пользователей кабельного ТВ?

На пользователей кабельного ТВ этот перерыв в вещании в Барнауле 20 сентября не распространяется, там всё транслируется. Обычные радиостанции тоже работают.

Почему отключили телевидение в Барнауле?

В Алтайском краевом радиотелевизионном передающем центре рассказали, что идут технические работы.

Когда снова включат телевещание в Барнауле?

Работы будут проводиться только 20 сентября до 14:00 по местному времени.