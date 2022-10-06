Правда ли, что получатели смогут вскрывать посылки наложенным платежом на почте перед оплатой?

Правила отправки посылок хотят ужесточить в России с марта 2023 года. Согласно приказу Минцифры, это позволит адресатам открывать посылки наложенным платежом в почтовом отделении до момента оплаты. Вскрывать посылки на законных основаниях смогут и сотрудники почты, если они покажутся им подозрительными. О самых значимых изменениях в правилах оказания услуг почтовой связи узнаете из материала amic.ru.

На каких ещё основаниях мою посылку могут вскрыть?

Речь не идёт о том, что сотрудники почты будут повально вскрывать все посылки. Это будет возможно, только если специалиста что-то насторожит. Например, от посылки будет исходить какой-то запах или доноситься звуки.

Какие звуки могут доноситься от посылки?

Это может быть шипение, тиканье, жужжание или свист. Всё это указывает на то, что такая посылка может нести потенциальную опасность.

Напомним, в посылки запрещено класть:

— любые виды оружия, боеприпасы, электрошокеры;

— наркотики, психотропные, взрывчатые и другие опасные вещества;

— ядовитые животные и растения;

— деньги;

— скоропортящиеся продукты питания;

— предметы, которые могут представлять опасность для почтовых работников, пачкать или портить другие почтовые отправления и почтовое оборудование.

Сейчас почтовые отправления принимают только в открытом виде при подозрении, что в них могут содержаться запрещённые вещества или предметы.

А если невостребованная посылка вдруг зашипит в почтовом отделении?

Тогда такую посылку по действующим правилам изымут и уничтожат с соблюдением необходимых мер безопасности.

Найти хозяина такого опасного отправления уже по новым правилам не составит труда. Один из пунктов обновлённого регламента обязывает принимать все регистрируемые почтовые отправления только после идентификации отправителя. Информацию из документа, подтверждающего его личность, и реквизиты доверенности, если она представлялась, оператор почтовой связи будет обязан хранить три года.

Сколько времени будут хранить «правильные» невостребованные посылки?

Срок хранения невостребованных посылок останется без изменений и составит шесть месяцев. Зато в отношении них вводится другое интересное новшество: в этот период отправитель будет вправе запросить посылку обратно. Правда, за это ему придётся заплатить ещё раз.

Заказал телефон, прислали носки. Почему на почте не дают вскрывать посылки наложенным платежом до оплаты?

Этот пробел решили тоже восполнить. Россияне действительно зачастую становятся жертвами мошенников и получают по почте совсем не то, что заказали. Однако посылки, оформленные наложенным платежом, вскрыть можно было только после полной оплаты.



С марта адресат (или его уполномоченный представитель) будет иметь право в присутствии работника почты ознакомиться с вложением, которое пришло на его имя до оплаты. Таким образом, покупатели смогут вернуть посылки отправителю, не оплачивая их, если обнаружат в ней не тот товар. Но речь идёт только о внутренних отправлениях.

Что ещё изменится в правилах?

Поправки внесли также в параметры письменной корреспонденции. Предельная масса письма составит 200 граммов вместо прежних ста. Это стало возможно за счёт того, что к сообщению могут добавиться документы.

Новой стала и формулировка допустимых вложений в бандероли. Прежде это были малоценные печатные издания, рукописи и фотографии. А сегодня — просто печатные издания, рукописи, деловые бумаги и фотографии.