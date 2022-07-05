Зачем в России решили составить список запрещённых для водителей лекарств?

Реестр запрещённых для водителей препаратов предложили создать в России. С такой инициативой выступил начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по городу Москве Александр Быков. Он настаивает, что составить такой список должен Минздрав, а затем на упаковках необходимо ввести соответствующую маркировку. При этом наркологи отмечают, что «запрещённые» вещества в минимальных дозах содержатся даже во многих лекарствах для сердечников и болеутоляющих. Подробнее об этой теме читайте в рубрике «Вопрос-ответ».

Для чего решили создать список запрещённых для водителей препаратов?

Составить Минздраву перечень лекарственных средств, после приёма которых нельзя управлять автомобилем, в ГИБДД предложили, чтобы обезопасить всех участников дорожного движения. Нередко в России происходят ДТП с участием водителей, в крови которых в результате обследования обнаруживаются запрещённые вещества. И сейчас речь идёт не только о людях с наркотической зависимостью. Как показывает практика, в аварии попадают граждане, например, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями или даже аллергией. Дело в том, что на фоне приёма определённых препаратов у них снижается концентрация внимания и реакция.

В ГИБДД такие препараты предлагают маркировать, чтобы водитель сразу знал о потенциальной опасности. Александр Быков отметил, что сейчас многие водители вообще не читают инструкцию.

«У нас в правилах [дорожного движения] написано, что запрещается управлять транспортным средством под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих внимание и реакцию. Хотя бы на упаковке давайте нарисуем красный круг, машинку и перечеркнём [её], чтобы люди, покупая [лекарства], понимали», — цитирует ТАСС Быкова.

А уже известно, какие препараты войдут в этот реестр?



Точного списка пока нет. Но медики отмечают, что в него обязательно следует включить лекарства, содержащие фенобарбитал. В частности, такое действующее вещество есть во многих препаратах для сердечников и в некоторых спазмолитиках. «Под прицелом» и средства от аллергии, в «побочке» у которых есть сонливость.



Как отметил «Известиям» психиатр-нарколог Александр Ковтун, также не должны быть совместимы с вождением лекарственные препараты, которые снижают концентрацию внимания и реакции. А к ним относятся и сильные антидепрессанты, и анальгетики, отпускаемые строго по рецепту. По словам специалиста, безрецептурные препараты влияют на концентрацию внимания минимально и не оказывают опьяняющего эффекта при приёме терапевтических доз.

Однако если в организме на фоне их приёма образуются опиоиды, барбитураты или любые другие вещества, включённые в «Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров», вас могут лишить водительских прав. Статья КоАП 12.8 строго запрещает управлять любым транспортным средством в состоянии опьянения.

И сейчас абсолютно неважно, в каком объёме они содержатся в организме: никаких нижних границ в законодательстве не прописано. То есть схема работает так: анализ выявил факт наличия наркотических или психотропных веществ — водителя лишили прав. В числе потенциально опасных для автомобилиста препаратов: корвалол, валокордин, валосердин, пенталгин, андипал, кодеиносодержащие препараты и др.

А если произошло ДТП, где пострадали люди, можно даже стать участником уголовного дела.

Чтобы устранить этот пробел в законодательстве, адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько отметил, что в России также необходимо ввести количественный показатель веществ в организме человека, при превышении которого будет наступать административная и уголовная ответственность.