Возможны грозы. О погоде в Алтайском крае 12 мая

В утренние часы местами туман. Ветер северо-западный, 6-11 м/с, местами порывы до 18 м/с

12 мая 2023, 06:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

От +17 до +22 градусов ожидается в Алтайском крае днём 12 мая. Как сообщает региональный Гидрометцентр, в отдельных районах пройдут кратковременные дожди, возможны грозы.

В утренние часы местами туман. Ветер северо-западный, 6-11 м/с, местами порывы до 18 м/с.

В Барнауле от +16 до +18 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 6-11 м/с, порывы до 16 м/с.