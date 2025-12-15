Юрист назвал правила, которые помогут не потерять квартиру по "схеме Долиной"

Адвокат Андрей Алешкин советует покупателям жилья проверять цену, родственников и материальное положение продавца

15 декабря 2025, 22:00, ИА Амител

Лариса Долина / Фото: vk.com/larisadolinacom

Чтобы не стать жертвой схемы, аналогичной истории с квартирой певицы Ларисы Долиной, покупателям недвижимости стоит строго соблюдать несколько правил. Такие рекомендации в интервью aif.ru дал адвокат Андрей Алешкин.

Напомним, весной 2025 года Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Долиной к покупательнице Полине Лурье, оспорив сделку купли-продажи квартиры. Певица заявила, что стала жертвой мошенников. В результате Лурье осталась и без жилья, и без 112 миллионов рублей. 16 декабря Верховный суд РФ рассмотрит жалобу потерпевшей стороны по этому делу.

Комментируя ситуацию, юрист Андрей Алешкин озвучил ключевые меры предосторожности для покупателей:

Оценить рыночную стоимость. Цена не должна быть подозрительно заниженной. Проверить "семейный фон". Необходимо выяснить, нет ли у продавца родственников, которые прописаны в квартире или могут быть заинтересованы в сделке. Изучить материальное положение продавца. Важно проверить, не находится ли он в процедуре банкротства.

«Денежные средства при оплате квартиры нужно передавать продавцу только безналичными платежами. В случае спорной ситуации это поможет подтвердить факт того, что сделка была реальной», – подчеркнул Алешкин.

Эксперт отметил, что даже соблюдение этих правил не дает стопроцентной защиты, но существенно снижает риски оказаться в ситуации, подобной истории Полины Лурье.