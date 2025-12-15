Юрист назвал правила, которые помогут не потерять квартиру по "схеме Долиной"
Адвокат Андрей Алешкин советует покупателям жилья проверять цену, родственников и материальное положение продавца
15 декабря 2025, 22:00, ИА Амител
Чтобы не стать жертвой схемы, аналогичной истории с квартирой певицы Ларисы Долиной, покупателям недвижимости стоит строго соблюдать несколько правил. Такие рекомендации в интервью aif.ru дал адвокат Андрей Алешкин.
Напомним, весной 2025 года Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Долиной к покупательнице Полине Лурье, оспорив сделку купли-продажи квартиры. Певица заявила, что стала жертвой мошенников. В результате Лурье осталась и без жилья, и без 112 миллионов рублей. 16 декабря Верховный суд РФ рассмотрит жалобу потерпевшей стороны по этому делу.
Комментируя ситуацию, юрист Андрей Алешкин озвучил ключевые меры предосторожности для покупателей:
Оценить рыночную стоимость. Цена не должна быть подозрительно заниженной.
Проверить "семейный фон". Необходимо выяснить, нет ли у продавца родственников, которые прописаны в квартире или могут быть заинтересованы в сделке.
Изучить материальное положение продавца. Важно проверить, не находится ли он в процедуре банкротства.
«Денежные средства при оплате квартиры нужно передавать продавцу только безналичными платежами. В случае спорной ситуации это поможет подтвердить факт того, что сделка была реальной», – подчеркнул Алешкин.
Эксперт отметил, что даже соблюдение этих правил не дает стопроцентной защиты, но существенно снижает риски оказаться в ситуации, подобной истории Полины Лурье.
23:19:18 15-12-2025
что значит "изучить материальное положение продавца"? вы кто такие? налоговая? а, нет? тогда идите лесом, изучальщики.
05:30:22 16-12-2025
Главное правило, чтобы не пострадать по "схеме Долиной"- не покупать квартиру у старухи кудельман...
07:05:42 16-12-2025
Не сильно старушку отфотошопили ?
10:36:51 16-12-2025
Смешные правила,да и наверно смешной юрист раз не понимает простых вещей-против системы ты не кто
10:37:36 16-12-2025
Изучить материальное положение продавца. Важно проверить, не находится ли он в процедуре банкротства.
Ну так вся страна знает, что великая певица ооочень не бедная, а вот поди ж ты, позарилась на чужие деньги. Жадность не лечится. Особенно еврейская.
10:57:00 16-12-2025
да правило простое - покупать только у строителей новое
рынок вторички ласты завернул. Правил там теперь нет вообще
12:52:33 16-12-2025
С какого перепугу я как покупатель должен все это проверять ? У меня и возможностей то таких нет. Сделка идет через риэлтера и нотариуса, им платятся деньги и немалые, пусть проверяют что хотят, но мне должна доставаться чистая беспроблемная квартира, во всех остальных случаях нотариус и риэлтер должны нести полную материальную ответственность за то что они наоформляли. Только так.
15:58:48 16-12-2025
Все это ерунда. Как сказал один товарищ на YouTube - единственный способ уберечься от старух-мошенниц - покупать недвигу в стране, где работают законы.
16:57:05 16-12-2025
Мимопроходящий (15:58:48 16-12-2025) Все это ерунда. Как сказал один товарищ на YouTube - единств... Тебе напомнить как на твоем любимом Западе отжали кучу недвиги у россиян, просто так, за то что они россияне ? И наплевать им на все законы.
22:21:09 16-12-2025
Интересна как она доказала,что отдала деньги мошенникам? Они что ,дали ей расписку,заверенную натариусом?