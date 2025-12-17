В Барнауле родственники пенсионерки хотели "отжать" проданное жилье, но проиграли в суде

Пожилую женщину перед сделкой обязали пройти осмотр в психоневрологическом диспансере

17 декабря 2025, 13:14, ИА Амител

Дома в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Российские суды аннулировали более трех тысяч сделок по "схеме Долиной", где продавцы недвижимости после проведенной сделки сообщили, что стали жертвами обмана. Но в судебной практике алтайских юристов есть прецеденты, когда в суде удалось отстоять права добросовестного покупателя.

Как рассказал директор барнаульского офиса риелторской компании "Города" Анатолий Захаров, молодая семья в ипотеку купила квартиру у пожилой собственницы. Женщину обязали перед сделкой посетить психоневрологический диспансер и предоставить не просто справку о том, что она не состоит на учете у психиатра, но еще и пройти осмотр.

«После сделки выяснилось, что она, оказывается, находилась под воздействием мошенников, и те деньги, которые получила от молодой семьи за квартиру, она поэтапно, в три этапа, передала мошенникам. Когда ее родственники к этой ситуации подключились, они попробовали по суду оспорить сделку. Нас очень сильно в этой ситуации выручило как раз наличие документа, что она прошла осмотр у психиатра», – рассказал Анатолий Захаров.

В итоге решение суда полностью защитило интересы молодой семьи. И когда прежние владельцы попробовали обжаловать решение суда в кассации в Кемерове, прежнее решение осталось в силе.

Как защититься от мошенничества при сделках со вторичным жильем, в Барнауле обсудят риелторы, нотариусы, представители силовых структур и Росреестра. Экспертную дискуссию, посвященную "схеме Долиной", организует Союз риелторов Барнаула совместно с радиостанцией БФМ Барнаул в пятницу, 19 декабря, в центре "Мой бизнес". По итогам встречи планируется сформировать практический чек-лист безопасной сделки на вторичном рынке жилья.