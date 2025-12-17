В Барнауле родственники пенсионерки хотели "отжать" проданное жилье, но проиграли в суде
Пожилую женщину перед сделкой обязали пройти осмотр в психоневрологическом диспансере
17 декабря 2025, 13:14, ИА Амител
Российские суды аннулировали более трех тысяч сделок по "схеме Долиной", где продавцы недвижимости после проведенной сделки сообщили, что стали жертвами обмана. Но в судебной практике алтайских юристов есть прецеденты, когда в суде удалось отстоять права добросовестного покупателя.
Как рассказал директор барнаульского офиса риелторской компании "Города" Анатолий Захаров, молодая семья в ипотеку купила квартиру у пожилой собственницы. Женщину обязали перед сделкой посетить психоневрологический диспансер и предоставить не просто справку о том, что она не состоит на учете у психиатра, но еще и пройти осмотр.
«После сделки выяснилось, что она, оказывается, находилась под воздействием мошенников, и те деньги, которые получила от молодой семьи за квартиру, она поэтапно, в три этапа, передала мошенникам. Когда ее родственники к этой ситуации подключились, они попробовали по суду оспорить сделку. Нас очень сильно в этой ситуации выручило как раз наличие документа, что она прошла осмотр у психиатра», – рассказал Анатолий Захаров.
В итоге решение суда полностью защитило интересы молодой семьи. И когда прежние владельцы попробовали обжаловать решение суда в кассации в Кемерове, прежнее решение осталось в силе.
Ранее риелторы рассказали amic.ru, как спаcли жительницу Барнаула от "схемы Долиной". Собственница выдумала несуществующего сына, которому нужна недвижимость в Москве, при продаже жилья вскрылся обман.
Как защититься от мошенничества при сделках со вторичным жильем, в Барнауле обсудят риелторы, нотариусы, представители силовых структур и Росреестра. Экспертную дискуссию, посвященную "схеме Долиной", организует Союз риелторов Барнаула совместно с радиостанцией БФМ Барнаул в пятницу, 19 декабря, в центре "Мой бизнес". По итогам встречи планируется сформировать практический чек-лист безопасной сделки на вторичном рынке жилья.
Российские суды аннулировали более трех тысяч сделок по "Схеме Долиной --- сейчас пойдут обжалования по вновь открывшимся обстоятельствам по "Схеме Лурье". Ощущение, что закон, что дышло
А теперь надо подать в суд на родственников за мошенничество, чтобы другим не повадно было. И компенсацию за моральный ущерб.
ту мразоту нужно в лес вывозить и железным прутом ломать все кости. чтобы другим не повадно было
Тут судей надо проверять на адекватность или на материальный интерес в этих делах. У богатых нет совести. Судьи получают ненормально высокие для нашей страны зарплаты, но то ли судьи безграмотные, то ли продажные. Долину возьмите, ей денег мало, что она дуру из себя разыграла. В суде за неё отбрёхиваются адвокаты, а когда её якобы месяцами обрабатывали мошенники, то она им доверилась, но адвокатам своим платным не доверилась и ничего не сказала им. А то, что плели и врали адвокаты в Верховном суде, то из должны лишить лицензии на их работу. Это не адвокатская этика, а наглое враньё.
Я одного не пойму у нас в стране нет прецедентного права. Почему судьи копируют решения только одного судьи, пуская и московского,а не рассматривают каждое дела по существу?
ВВП (14:31:12 17-12-2025) Я одного не пойму у нас в стране нет прецедентного права. По... Почему судьи копируют решения только одного судьи... Так это и есть прецедентное право.
А вот если судьи рассматривают каждое дела по существу то они не принимают во внимание решение других судей.
Гость (15:48:25 17-12-2025) Почему судьи копируют решения только одного судьи... Так эт... В некоторых странах есть прецедентное право, но у них это закреплено в специальном законе. Что если приняли решение, то по аналогичным делам выносятся сходные решения. Например, в Британии. В РФ другая система. Каждый случай рассматривается сам по себе, ведь всегда есть нюансы.
ВВП (14:31:12 17-12-2025) Я одного не пойму у нас в стране нет прецедентного права. По... Прецедентное право (общее право) — это правовая система, в которой основным источником права признаётся прецедент — предыдущее судебное решение.
Ну просто рука-лицо.
А Долина якобы отказалась предоставлять такую справу, ссылаясь на свой "статус".
Пожилую женщину перед сделкой обязали пройти осмотр в психоневрологическом диспансере//// Осмотр не обследование. Надо поместить в стационар и проверить, МРТ хотя бы сделать . Могут быть физиологические нарушения.
Гость (23:41:44 17-12-2025) Пожилую женщину перед сделкой обязали пройти осмотр в психон... Точно, давайте каждого старика, желающего продавать квартиру в психушку на месяцок! А при выходе: квартира,? Какая квартира,???