В Госдуме предложили поощрять некурящих россиян
Депутат Леонов предлагает ввести дополнительные дни на диспансеризацию, скидки на санатории и налоговые льготы
31 мая 2026, 12:03, ИА Амител
Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов предложил стимулировать граждан к отказу от курения с помощью дополнительных оплачиваемых дней на диспансеризацию, скидок на санаторные путевки и налоговых льгот. Он заявил об этом РИА Новости.
«Нужно вырабатывать определенные стимулы для того, чтобы люди активнее бросали курить и вели здоровый образ жизни. Например, такими стимулами могли бы стать дополнительные оплачиваемые дни для прохождения диспансеризации, путевка в санаторий со скидкой или налоговые льготы», — сказал депутат.
По его мнению, в этом вопросе не следует двигаться по пути запретительных мер — наоборот, отказ от вредных привычек должен быть выгоден человеку.
«Некоторые коммерческие структуры и государственные органы власти уже активно реализуют подобную практику. Поэтому нам необходимы стимулы на государственном уровне, чтобы как можно больше людей бросали курить и были здоровыми», — заключил Леонов.
12:18:05 31-05-2026
Зачем эта трепология? Давненько уже обещали некурящим как более эффективно работающим +5% к зарплате... И где? Держи карман шире... Диспансеризацию иногда оказывается тож прохожу-вижу результат в госуслугах.. Хотя в больничке не появляюсь....... Санаторное? Простые работяги санаториев не посещают. Так же и остальные льготы... Трепология...
13:01:16 31-05-2026
Молчунов из ваших лучше поощрите!
13:05:23 31-05-2026
На заводе Алтайвагон в Новоалтайске, некурящим работникам к зарплате доплачивают 550 рублей. Называется доплата премией за снижение потерь рабочего времени.
Хотя я, считаю, что доплачивать надо наоборот курильщикам, так как они тратятся на покупку сигарет. А во время 15 минутных перекуров некурящие тоже отдыхают.
18:46:19 31-05-2026
Самый умный (13:05:23 31-05-2026) На заводе Алтайвагон в Новоалтайске, некурящим работникам к ... А нам, работникам филиала в Рубцовске, платят всего по 500. А, ну мы же холопы, мы вас, господ, содержать обязаны.
😁
14:13:17 31-05-2026
Бросил курить в начале мая (стаж 25+), даже не тянет, просто выкинул полпачки и - все!
полностью поддерживаю данную инициативу
готов принять все льготы, плюшки ))
20:55:24 31-05-2026
Патамушта (14:13:17 31-05-2026) Бросил курить в начале мая (стаж 25+), даже не тянет, просто... Это не срок 1 месяц, я 10 или 11 лет не курю уже, по пачке в день курил. Плюсы есть однозначно.
14:51:05 31-05-2026
Вот бы посмотреть на их рожи, если все россияне бросят курить и бюджет "гавкнет" и по этой части.
15:13:15 31-05-2026
Разблокируйте им вацап и телеграмм!!!
18:43:49 31-05-2026
по разрешению чего-нибудь перед выбора́ми.😁
12:38:51 01-06-2026
наоборот, штрафовать надо курящих, или вычеты с зарплаты за то, что людей вокруг травят вокруг и время на перекуры забирает.