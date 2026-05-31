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В Госдуме предложили поощрять некурящих россиян

Депутат Леонов предлагает ввести дополнительные дни на диспансеризацию, скидки на санатории и налоговые льготы

31 мая 2026, 12:03, ИА Амител

Отказ от курения, сломанная сигарета / Фото: amic.ru
Отказ от курения, сломанная сигарета / Фото: amic.ru

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов предложил стимулировать граждан к отказу от курения с помощью дополнительных оплачиваемых дней на диспансеризацию, скидок на санаторные путевки и налоговых льгот. Он заявил об этом РИА Новости.

«Нужно вырабатывать определенные стимулы для того, чтобы люди активнее бросали курить и вели здоровый образ жизни. Например, такими стимулами могли бы стать дополнительные оплачиваемые дни для прохождения диспансеризации, путевка в санаторий со скидкой или налоговые льготы», — сказал депутат.

По его мнению, в этом вопросе не следует двигаться по пути запретительных мер — наоборот, отказ от вредных привычек должен быть выгоден человеку.

«Некоторые коммерческие структуры и государственные органы власти уже активно реализуют подобную практику. Поэтому нам необходимы стимулы на государственном уровне, чтобы как можно больше людей бросали курить и были здоровыми», — заключил Леонов.

Россия Госдума депутаты Сигареты
       

Комментарии 10

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Кость

12:18:05 31-05-2026

Зачем эта трепология? Давненько уже обещали некурящим как более эффективно работающим +5% к зарплате... И где? Держи карман шире... Диспансеризацию иногда оказывается тож прохожу-вижу результат в госуслугах.. Хотя в больничке не появляюсь....... Санаторное? Простые работяги санаториев не посещают. Так же и остальные льготы... Трепология...

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Гость

13:01:16 31-05-2026

Молчунов из ваших лучше поощрите!

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Самый умный

13:05:23 31-05-2026

На заводе Алтайвагон в Новоалтайске, некурящим работникам к зарплате доплачивают 550 рублей. Называется доплата премией за снижение потерь рабочего времени.
Хотя я, считаю, что доплачивать надо наоборот курильщикам, так как они тратятся на покупку сигарет. А во время 15 минутных перекуров некурящие тоже отдыхают.

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Ух ты!

18:46:19 31-05-2026

Самый умный (13:05:23 31-05-2026) На заводе Алтайвагон в Новоалтайске, некурящим работникам к ... А нам, работникам филиала в Рубцовске, платят всего по 500. А, ну мы же холопы, мы вас, господ, содержать обязаны.
😁

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Патамушта

14:13:17 31-05-2026

Бросил курить в начале мая (стаж 25+), даже не тянет, просто выкинул полпачки и - все!
полностью поддерживаю данную инициативу
готов принять все льготы, плюшки ))

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гость

20:55:24 31-05-2026

Патамушта (14:13:17 31-05-2026) Бросил курить в начале мая (стаж 25+), даже не тянет, просто... Это не срок 1 месяц, я 10 или 11 лет не курю уже, по пачке в день курил. Плюсы есть однозначно.

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Николай

14:51:05 31-05-2026

Вот бы посмотреть на их рожи, если все россияне бросят курить и бюджет "гавкнет" и по этой части.

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Гость

15:13:15 31-05-2026

Разблокируйте им вацап и телеграмм!!!

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Началась кампания

18:43:49 31-05-2026

по разрешению чего-нибудь перед выбора́ми.😁

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гость

12:38:51 01-06-2026

наоборот, штрафовать надо курящих, или вычеты с зарплаты за то, что людей вокруг травят вокруг и время на перекуры забирает.

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