В Госдуме предложили поощрять некурящих россиян

Депутат Леонов предлагает ввести дополнительные дни на диспансеризацию, скидки на санатории и налоговые льготы

31 мая 2026, 12:03, ИА Амител

Отказ от курения, сломанная сигарета / Фото: amic.ru

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов предложил стимулировать граждан к отказу от курения с помощью дополнительных оплачиваемых дней на диспансеризацию, скидок на санаторные путевки и налоговых льгот. Он заявил об этом РИА Новости.

«Нужно вырабатывать определенные стимулы для того, чтобы люди активнее бросали курить и вели здоровый образ жизни. Например, такими стимулами могли бы стать дополнительные оплачиваемые дни для прохождения диспансеризации, путевка в санаторий со скидкой или налоговые льготы», — сказал депутат.

По его мнению, в этом вопросе не следует двигаться по пути запретительных мер — наоборот, отказ от вредных привычек должен быть выгоден человеку.

«Некоторые коммерческие структуры и государственные органы власти уже активно реализуют подобную практику. Поэтому нам необходимы стимулы на государственном уровне, чтобы как можно больше людей бросали курить и были здоровыми», — заключил Леонов.