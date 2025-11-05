За год в Барнауле обновили почти 23 километра дорог
Самые масштабные работы прошли на Павловском тракте
05 ноября 2025, 14:10, ИА Амител
В Барнауле завершили дорожный сезон 2025 года. В городе обновили десятки километров дорог. Работы прошли в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Наиболее масштабный ремонт выполнили на Павловском тракте.
Что именно сделали?
На участке от улицы Георгиева до Просторной подрядчики ООО "Сибинвест" и ООО "Патай" укрепили дорожное основание, уложили новое покрытие, заменили бордюры, благоустроили подходы к пешеходным переходам и нанесли разметку.
Особое внимание уделили перекресткам с улицами Попова и Солнечная Поляна, где раньше появлялась колейность. Протяженность обновленной трассы составила почти 5 км, стоимость работ – около 210 млн рублей.
Глава Барнаула Вячеслав Франк отметил, что ремонт выполнили качественно и в установленные сроки. На выездном совещании, где присутствовали депутаты, представители администрации и подрядчики, городской дорожной службе дали высокую оценку.
Всего в 2025 году в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" обновили 13 участков дорог общей протяженностью 22,9 км. На эти цели направили 626 млн рублей: 591 млн – из краевого бюджета и 35 млн – из городского.
Ремонтировали только дороги?
Кроме дорожного полотна в Барнауле продолжили ремонт тротуаров и городских улиц по муниципальной программе "Развитие дорожно-транспортной системы". Общий объем финансирования дорожных проектов составил 2,1 млрд рублей.
22:11:04 05-11-2025
23 км дорог обновили за год? А почему не 23 сантиметра? Не смешите лучше. В Китае за день в небольших городах больше строят, а тут обновили за год.
22:45:41 05-11-2025
А здесь денег не хватает. Оседают не там , где надо.
01:27:21 06-11-2025
Бордюры на Павловском сделали не везде,да и обочины отсыпали не везде. Съезд на Сиреневую получился со ступенькой,да и ту месяц делали пока машины днища сносили себе. Тротуары не построили,остановочные павильоны не заменили,натриевые тусклые светильники на светодиодные не меняли