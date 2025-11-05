За год в Барнауле обновили почти 23 километра дорог

Самые масштабные работы прошли на Павловском тракте

05 ноября 2025, 14:10, ИА Амител

Дороги / Фото: администрация Барнаула

В Барнауле завершили дорожный сезон 2025 года. В городе обновили десятки километров дорог. Работы прошли в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Наиболее масштабный ремонт выполнили на Павловском тракте.

Что именно сделали?

На участке от улицы Георгиева до Просторной подрядчики ООО "Сибинвест" и ООО "Патай" укрепили дорожное основание, уложили новое покрытие, заменили бордюры, благоустроили подходы к пешеходным переходам и нанесли разметку.

Особое внимание уделили перекресткам с улицами Попова и Солнечная Поляна, где раньше появлялась колейность. Протяженность обновленной трассы составила почти 5 км, стоимость работ – около 210 млн рублей.

Глава Барнаула Вячеслав Франк отметил, что ремонт выполнили качественно и в установленные сроки. На выездном совещании, где присутствовали депутаты, представители администрации и подрядчики, городской дорожной службе дали высокую оценку.

Всего в 2025 году в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" обновили 13 участков дорог общей протяженностью 22,9 км. На эти цели направили 626 млн рублей: 591 млн – из краевого бюджета и 35 млн – из городского.

Ремонтировали только дороги?

Кроме дорожного полотна в Барнауле продолжили ремонт тротуаров и городских улиц по муниципальной программе "Развитие дорожно-транспортной системы". Общий объем финансирования дорожных проектов составил 2,1 млрд рублей.