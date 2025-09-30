НОВОСТИПроисшествия

Жених умер от остановки сердца во время свадебного танца

30 сентября 2025, 18:00, ИА Амител

Свадьба / Иллюстративное фото amic.ru
В Египте произошла трагедия во время свадебной церемонии. Жених по имени Ашраф Абу Хакам скоропостижно скончался от остановки сердца во время первого танца с невестой, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на Gulf News.

Молодой мужчина внезапно потерял сознание и упал прямо во время танца. Присутствующие на празднике немедленно попытались оказать ему помощь, однако все попытки реанимировать жениха оказались безуспешными.

Прибывшие на место медики констатировали смерть в результате остановки сердца.

Обстоятельства трагедии и возможные причины внезапной смерти пока не раскрываются. 

Комментарии


Гость

18:19:24 30-09-2025

От непомерного щастья или от осознания содеянного?

  Нравится
Ответить

Гость

18:47:05 30-09-2025

С невесты паранджу снял и о....фигел от "красоты"?

  Нравится
Ответить

Гость

09:10:51 01-10-2025

Гость (18:47:05 30-09-2025) С невесты паранджу снял и о....фигел от "красоты"?... Под паранджой была борода. Седая.

  Нравится
Ответить

Гость

09:29:13 01-10-2025

Вовремя прибрался)

  Нравится
Ответить

Гость

10:31:02 01-10-2025

Увидев под паранджой небритую морду, симпатичный жених сразу понял что невеста это он сам.

  Нравится
Ответить
