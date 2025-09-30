Жених умер от остановки сердца во время свадебного танца

Обстоятельства трагедии и возможные причины внезапной смерти пока не раскрываются

30 сентября 2025, 18:00, ИА Амител

Свадьба / Иллюстративное фото amic.ru

В Египте произошла трагедия во время свадебной церемонии. Жених по имени Ашраф Абу Хакам скоропостижно скончался от остановки сердца во время первого танца с невестой, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на Gulf News.

Молодой мужчина внезапно потерял сознание и упал прямо во время танца. Присутствующие на празднике немедленно попытались оказать ему помощь, однако все попытки реанимировать жениха оказались безуспешными.

Прибывшие на место медики констатировали смерть в результате остановки сердца.

Обстоятельства трагедии и возможные причины внезапной смерти пока не раскрываются.