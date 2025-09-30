Жених умер от остановки сердца во время свадебного танца
Обстоятельства трагедии и возможные причины внезапной смерти пока не раскрываются
30 сентября 2025, 18:00, ИА Амител
Свадьба / Иллюстративное фото amic.ru
В Египте произошла трагедия во время свадебной церемонии. Жених по имени Ашраф Абу Хакам скоропостижно скончался от остановки сердца во время первого танца с невестой, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на Gulf News.
Молодой мужчина внезапно потерял сознание и упал прямо во время танца. Присутствующие на празднике немедленно попытались оказать ему помощь, однако все попытки реанимировать жениха оказались безуспешными.
Прибывшие на место медики констатировали смерть в результате остановки сердца.
18:19:24 30-09-2025
От непомерного щастья или от осознания содеянного?
18:47:05 30-09-2025
С невесты паранджу снял и о....фигел от "красоты"?
09:10:51 01-10-2025
Гость (18:47:05 30-09-2025) С невесты паранджу снял и о....фигел от "красоты"?... Под паранджой была борода. Седая.
09:29:13 01-10-2025
Вовремя прибрался)
10:31:02 01-10-2025
Увидев под паранджой небритую морду, симпатичный жених сразу понял что невеста это он сам.