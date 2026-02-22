Частный дом загорелся поздней ночью в барнаульском поселке

Внутри было пять газовых баллонов

22 февраля 2026, 09:04, ИА Амител

Поздней ночью в барнаульском микрорайоне Затон произошел пожар в частном жилом доме. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю.

На момент прибытия спасателей крыша здания горела открытым огнем. Пожар тушили 14 огнеборцев и три единицы техники, работали два звена газодымозащитной службы.

Пожарные вынесли из огня пять газовых баллонов. Огонь повредил крышу, стены, потолочные перекрытия и личные вещи в доме на площади около 80 квадратных метров.

«Пострадавших нет. Предварительная причина пожара — неправильное устройство и неисправность отопительных печей и дымоходов», — указали в МЧС.

Всего за сутки 21 февраля в Алтайском крае потушили 13 пожаров, 11 из них — в жилом секторе. В Барнауле произошло два пожара.