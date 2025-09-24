НОВОСТИПроисшествия

Служба доставки маркетплейса испортила свадьбу сибирячке

Сейчас девушка готовит досудебную претензию с требованием возместить ущерб

24 сентября 2025, 16:30, ИА Амител

Порванное платье невесты и отсутствие костюма жениха / Фото: "КП-Новосибирск"
Порванное платье невесты и отсутствие костюма жениха / Фото: "КП-Новосибирск"

Заказанные в Москве свадебное платье и костюм жениха, отправленные через службу доставки маркетплейса, так и не доехали до молодых в целости. После заявления в полицию платье "нашлось" в московском пункте выдачи – в рваной упаковке, с повреждениями и без костюма, сообщает "КП-Новосибирск".

«Платье было не только порвано, но и требовало серьезной переделки. Я за месяц до свадьбы похудела, его нужно было ушивать. А времени уже не оставалось», – рассказывает потерпевшая Юлия.

Представители службы доставки ограничились фиксацией повреждений, не предложив ни извинений, ни компенсации.

Пара была вынуждена в срочном порядке искать замену: жениху удалось быстро найти костюм, а невесте пришлось отказаться от первоначального образа из-за отсутствия похожих моделей в салонах. Несмотря на пережитый стресс, свадьба состоялась.

Сейчас девушка готовит досудебную претензию с требованием возместить ущерб, так как в полиции сообщили, что найти пропавший костюм практически невозможно.

Новосибирская область

Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

17:00:29 24-09-2025

Ещё можно невесту сменить под платье другого размера ))

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:14:34 24-09-2025

Ага, прилетели в Москву, выбрали платье и... отправили службой доставки! Что в голове-то? Мякишек совсем? Еще ща детей нарожают и будут с удвоенной силой права качать!

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

06:56:18 26-09-2025

Гость (17:14:34 24-09-2025) Ага, прилетели в Москву, выбрали платье и... отправили служ... Да Москву она только на картинке видела. Через интернет купила.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:24:02 24-09-2025

"Платье было не только порвано, но и требовало серьезной переделки. Я за месяц до свадьбы похудела, его нужно было ушивать" - то есть сама похудела а маркетплейс виноват? Оригинально. Жрать надо нормально и проблем не будет.

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:06:41 24-09-2025

Первоначальный образ невесты редко совпадает с истинным лицом героини, разве что к концу представления

  3 Нравится
Ответить
Лента новостей

Народный знак качества

Все новости

Новости партнеров