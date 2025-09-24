Служба доставки маркетплейса испортила свадьбу сибирячке

Сейчас девушка готовит досудебную претензию с требованием возместить ущерб

24 сентября 2025, 16:30, ИА Амител

Порванное платье невесты и отсутствие костюма жениха / Фото: "КП-Новосибирск"

Заказанные в Москве свадебное платье и костюм жениха, отправленные через службу доставки маркетплейса, так и не доехали до молодых в целости. После заявления в полицию платье "нашлось" в московском пункте выдачи – в рваной упаковке, с повреждениями и без костюма, сообщает "КП-Новосибирск".

«Платье было не только порвано, но и требовало серьезной переделки. Я за месяц до свадьбы похудела, его нужно было ушивать. А времени уже не оставалось», – рассказывает потерпевшая Юлия.

Представители службы доставки ограничились фиксацией повреждений, не предложив ни извинений, ни компенсации.

Пара была вынуждена в срочном порядке искать замену: жениху удалось быстро найти костюм, а невесте пришлось отказаться от первоначального образа из-за отсутствия похожих моделей в салонах. Несмотря на пережитый стресс, свадьба состоялась.

Сейчас девушка готовит досудебную претензию с требованием возместить ущерб, так как в полиции сообщили, что найти пропавший костюм практически невозможно.