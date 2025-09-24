Служба доставки маркетплейса испортила свадьбу сибирячке
Заказанные в Москве свадебное платье и костюм жениха, отправленные через службу доставки маркетплейса, так и не доехали до молодых в целости. После заявления в полицию платье "нашлось" в московском пункте выдачи – в рваной упаковке, с повреждениями и без костюма, сообщает "КП-Новосибирск".
«Платье было не только порвано, но и требовало серьезной переделки. Я за месяц до свадьбы похудела, его нужно было ушивать. А времени уже не оставалось», – рассказывает потерпевшая Юлия.
Представители службы доставки ограничились фиксацией повреждений, не предложив ни извинений, ни компенсации.
Пара была вынуждена в срочном порядке искать замену: жениху удалось быстро найти костюм, а невесте пришлось отказаться от первоначального образа из-за отсутствия похожих моделей в салонах. Несмотря на пережитый стресс, свадьба состоялась.
Сейчас девушка готовит досудебную претензию с требованием возместить ущерб, так как в полиции сообщили, что найти пропавший костюм практически невозможно.
Ещё можно невесту сменить под платье другого размера ))
17:14:34 24-09-2025
Ага, прилетели в Москву, выбрали платье и... отправили службой доставки! Что в голове-то? Мякишек совсем? Еще ща детей нарожают и будут с удвоенной силой права качать!
06:56:18 26-09-2025
Гость (17:14:34 24-09-2025) Ага, прилетели в Москву, выбрали платье и... отправили служ... Да Москву она только на картинке видела. Через интернет купила.
17:24:02 24-09-2025
"Платье было не только порвано, но и требовало серьезной переделки. Я за месяц до свадьбы похудела, его нужно было ушивать" - то есть сама похудела а маркетплейс виноват? Оригинально. Жрать надо нормально и проблем не будет.
18:06:41 24-09-2025
Первоначальный образ невесты редко совпадает с истинным лицом героини, разве что к концу представления