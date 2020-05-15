В этом году школа вынуждена привыкать к новым изменениям и новым урокам, в числе которых «Разговоры о важном», вызвавшие в обществе неоднозначную реакцию. В «Переговорке» на amic.ru директор краевого педагогического лицея Светлана Романенко рассказывает, о чём на самом деле говорят с учениками на этих уроках и какие темы рекомендованы в методичках. «Мы многое упустили», — переживает педагог.

Также поговорили о региональном центре одарённых детей «Таланты-22», который действует на базе лицея, и центре дистанционного образования детей-инвалидов. Благодаря поддержке правительства Алтайского края и средствам регионального бюджета воспитанники имеют возможность заниматься на уникальном оборудовании. Если взрослые не ленятся, то из детей вырастают те, кто меняет мир к лучшему, уверена педагог.

Кто в «Переговорке»



Светлана Романенко. Директор краевого педагогического лицея-интерната.

Работает в лицее с 1991 года, со дня его основания. Начинала ночным воспитателем, потом работала воспитателем, учителем математики. С 2001 года заместитель директора по УВР, с 2018 года — директор. Учитель высшей категории, почётный работник общего образования.



Результаты лицея за последние годы: победитель первого краевого конкурса «Школа воспитания Алтайского края» (2020), победитель Всероссийского конкурса управленческих команд «Лучшая школа года 2020», топ-100 лучших учреждений образования (2019), топ-300 лучших учреждений России, выпускники которых поступают в ведущие вузы России (2021).

01:24 «Разговоры о важном» — эти уроки вызвали в обществе противоречивую реакцию. Однако Светлана Романенко уверена, что они действительно важны, необходимы и своевременны: «Не говорить с детьми по таким темам было неправильно, и мы многое упустили».

04:26 О чём говорится в методических рекомендациях к урокам «Разговоры о важном».

06:00 «Есть профессии, в которых „случайные“ и „усталые“ люди заметнее». О том, почему в одни школы дети бегут с радостью и вприпрыжку, а в другие — со слезами.

07:37 О региональном центре одарённых детей «Таланты-22», который действует на базе педагогического лицея. Светлана Романенко рассказывает, в чём особенность этого центра и зачем он нужен.

11:45 Каких детей принимают в центр «Таланты-22». И о возможностях, которые они получают. Так, для Бийского музыкального колледжа, который входит в эту программу, приобрели рояль стоимостью 12 млн рублей. «У детей появилась возможность участвовать в конкурсах, в которых раньше не могли, так как тренировочная база не позволяла развить способности».

14:07 Куда обратиться родителям, чтобы ребёнок мог попасть в «Таланты-22».

15:19 О том, как устроен учебный процесс в педагогическом лицее. «Вместо стульев — пуфы, а детям можно рисовать на стенах», — завидует ведущая Евгения Даровская. А Светлана Романенко рассказывает о центре дистанционного образования детей-инвалидов, который действует при лицее. За счёт краевого бюджета детям предоставляется современное оборудование, включая электронные микроскопы и программируемое лего. «Процесс обучения ребёнку должен быть интересен вне зависимости от его возможностей», — уверена Романенко.

20:13 Об эксперименте. В этом году в лицей набрали восьмиклассников, хотя до этого принимали только с 10-го класса. «Нам не хватает двух лет, чтобы передать детям всё, что мы можем», — объясняет директор.

22:08 О традициях и правилах лицея.

24:40 «Назовите хоть горшком, только в печь не ставьте». Светлана Романенко о том, был ли оскорбительным термин «образовательная услуга», который сейчас убрали.