Крестный ход и иордань на Оби. Как будут праздновать Крещение Господне в Барнауле

В воскресенье, 19 января, христиане отмечают Крещение Господне. С этим церковным праздником связано много традиций, среди которых – крещенское купание. В 2020 году в Барнауле к Крещению оборудуют сразу три купели. Где они находятся, как будут отмечать праздник в столице края, где набрать святой воды и какой в этом году будет главная купель на Речном вокзале – в материале amic.ru.
Традиционно Крещение Господне празднуют два дня. Вечером 18 января – в Крещенский сочельник – во всех основных храмах города пройдут праздничные богослужения и состоится чин великого освящения воды.
Утром в воскресенье, 19 января – в Крещение Господне (Богоявление) – в барнаульских храмах пройдут божественные литургии. В 11:00 от Знаменского монастыря начнется крестный ход, который завершится у Крещенского городка на Речном вокзале, сообщили amic.ru в алтайской митрополии. На Оби пройдет Великий чин освящения воды, после которого желающие смогут окунуться в воду.
Еще один крестный ход начнется примерно в 10:30 от церкви Тихвинской иконы Божией Матери (ул. Кутузова, 260) и завершится на озере Пионерском.
На Оби около Речного вокзала Барнаула построят Крещенский городок. Сотрудники "Автодорстроя" уже приступили к работе. В первую очередь, для купания здесь сделают прорубь в виде креста – иордань, построят часовню из снега и крест изо льда, планируют установить тумбы под Библию.
Чтобы удобно было заходить в купель и набирать воду, установят лестничные марши. Для барнаульцев будут работать две бани, где можно погреться после крещенского купания и переодеться в сухую одежду, а также биотуалеты.
19 января рядом с купелью будут торговать выпечкой и чаем. Для автомобилистов подготовят парковочные места.
Специалисты уверяют, что да, безопасно. Но только там, где официально оборудуют купели. Перед этим спасатели проверяют качество и толщину льда.
Так, в районе Речного вокзала структура льда на Оби неоднородная и двойная – между верхними и нижними слоями есть 10-сантиметровая прослойка, а общая толщина льда составляет около 53-55 см, сообщили в краевом Центре государственной инспекции по маломерным судам МЧС России. Это значит, что показатели соответствуют норме. Однако из-за неоднородной структуры льда у купели одновременно смогут находиться не больше 50 человек.
18 и 19 января рядом с купелью круглосуточно будут дежурить наряды полиции, водолазы, спасатели.
Сотрудники Роспотребнадзора взяли пробы воды из всех трех купелей. В озере Пионерском в районе поселка Казенная Заимка и в микрорайоне Булыгино вода соответствует санитарным нормам, по Оби пока данных нет, сообщили в пресс-службе мэрии. Но даже если вода соответствует санитарным нормам, речную воду врачи пить не рекомендуют.
Перед крещенским купанием нужно разогреть тело. Подходить к проруби следует в удобной, нескользкой обуви.
Окунаться в купель лучше осторожно, ни в коем случае не ныряйте в воду вперед головой, иначе это может привести к шоку от холода. В ледяной воде лучше находиться не больше минуты, чтобы не получить переохлаждение.
Во время выхода из купели нужно держаться за поручни. Сразу после купания необходимо растереть тело махровым полотенцем, надеть сухую одежду и выпить горячего чая.
Во время крещенского купания запрещено:
- заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения;
- нырять;
- заходить за ограждения;
- подавать сигналы ложной тревоги;
- собираться группами на льду у края купели.
Дети должны купаться только в сопровождении взрослых.
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Комментарии
Раздуплитесь! Если и верить в то, что был такой человек и его реально крестили в реке Иордан, то вы хоть отдавайте себе отчёт в том, что температура воды и воздуха в январе в Иордании и в России - это две большие разницы. Ну нельзя же такими беспросветными тупицами быть. Вы хоть раз видели чтобы сами попы в прорубь лезли простатит зарабатывать? Они же свою паству за дураков держат.
500 000 руб. из бюджета Барнаула на дуракаваляние. Надо церкви, пусть за свой счет и организуют свои игрища. Давайте тогда за счет города для мусульман баранов закупать. они ведь тоже граждане Барнаула (вот только не надо про мусульман из Азии)
15.01.2020 14:56
- гость - Как правило у большинства ныряющих нет простатита. А если Вы его пролечили( или лечите), то навряд ли полезете в воду. И вообще Вы из разряда современных бесов, хоть раз в жизни то бы решились на окунание, потом бы отписались. А так еще вопрос кто тупица.
15.01.2020 15:59
- гость -
Тут нет никакого вопроса, кто в сказки верит разумеется
15.01.2020 16:02
месный
Ба! Какие люди! Что то после нг праздников не видно Вас сильно было, я честно даже подумал наверное месный под капельницами отходит от благородных напитков. С новыми силами?! Да, да надо. Кто если не мы....